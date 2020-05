«Der ganz normale Familienwahnsinn»: Arboner Grossfamilie mit acht Kindern sitzt seit sieben Wochen daheim Der Lockdown war ein Schock für die 43-jährige Maria-Elena Buchegger. Mittlerweile hat sich die achtfache Mutter mit der Situation arrangiert und findet zwischen Homeschooling und bis zu 40 Waschgängen pro Woche sogar noch Zeit für ihren Nähladen. Die Öffnung der Schulen sehnt sie nicht herbei – im Gegenteil. Annina Flaig 06.05.2020, 05.10 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Während des Lockdowns ist ihr Zuhause noch lebhafter als sonst: Mutter Maria-Elena Buchegger (stehend) und Vater René Buchegger (rechts) zusammen mit ihren Kindern. Auch eine Partnerin und ein Partner von zwei bereits erwachsenen Kindern sind auf dem Bild. Bild: Reto Martin

Hier ist richtig viel los. Aufgrund der Coronakrise sind Maria-Elena Buchegger und ihre acht Kinder seit sieben Wochen zu Hause. Vater René Buchegger wechselt zwischen Firma und Homeoffice hin und her.

Es ist die perfekte Homestory: Familienwahnsinn hoch acht zwischen Bergen dreckiger Wäsche und stapelweise Geschirr. Spielsachen und Schulhefte überall. Die Nerven liegen blank. Es ist der helle Wahnsinn. Doch diese Geschichte geht irgendwie anders.

Eine sportliche Frau im Leopardenshirt öffnet die Tür. Ein kritischer Blick. Dann folgt ein Lächeln. «Kommen Sie rein», sagt sie rasch. Die Frau könnte die Nanny sein. Oder eine Aufgabenassistenz. «Maria-Elena, ich bin die Mama», sagt die 43-Jährige. Wer ein Bild einer achtfachen Mutter im Kopf hat, wird Teile davon revidieren, wenn er diese Frau trifft. Externe Hilfe gibt es in der Grossfamilie nicht.

«Wir helfen uns gegenseitig.»

Maria-Elena Buchegger. Bild: Reto Martin

Die einzigen Schuhe, die beim Eingang rumstehen, sind diejenigen der Journalistin. Alle anderen sind eingereiht. Es sind viele Schuhe. Buchegger erklärt: «Die Partner meiner Ältesten wohnen auch hier während Corona. Das ist einfacher so.»

Hier ist Realität, was sich viele nicht vorstellen können

Das Reiheneinfamilienhaus hat sechs Zimmer, eine bescheidene Küche und ein eher kleines Wohnzimmer. Hier ist Realität, was sich viele nicht vorstellen können: Eine Grossfamilie sitzt am Esstisch versammelt. Homeoffice, Homeschooling und freies Basteln sind angesagt. Fünf Laptops sind eingeschaltet. Kabel schlängeln sich zwischen leeren Kaffeetassen hindurch. Die Resultate werden via E-Mail oder Whatsapp den Lehrern übermittelt. «Bei vier schulpflichtigen Kindern und zwei Studenten dauert das ewig.»

Buchegger bleibt nie lange sitzen. Mancher Satz bleibt unvollendet. «Nevio, schaffe», zischt sie zum Tisch hinüber. Der Viertklässler knabbert an den Ohren eines Schoggihasen, zeigt sein Tablet mit einem gestikulierenden Mathelehrer in die Runde und löst Gelächter aus. Die acht Geschwister heissen Michelle (24), Mirco (22), Luana (19), Noemi (17), Matteo (12), Nevio (10), Amira und Leano (5).

In einem Haus aus Karton spielen die Kinder draussen im Garten. Bild: Reto Martin

Irgendwann wird das alles eine schöne Erinnerung werden

Es war für alle ein Schock, als der Bundesrat am 16.März den Lockdown verkündete. Normalerweise ist hier morgens keiner daheim. Die Zwillinge sind im Kindergarten. Ausserdem treiben alle intensiv Sport.

«Hilfe. Ich weiss nicht, ob wir das schaffen.»

Das hat Maria-Elena Buchegger damals zu ihrem Mann René (41) gesagt. Doch dieser ist sich sicher: «Irgendwann wirst du dich an eine sehr anstrengende, aber schöne Zeit zurückerinnern.»

Der fünfjährige Leano hat sich aus Garn ein Armband geflochten. Sein 22-jähriger Bruder Mirco hilft ihm, es zusammenzuknöpfen. «Kannst du mal dein Handgelenk stillhalten bitte? Sooo. Fertig.» Der Kleine hüpft freudig herum. Seine 17-jährige Schwester Noemi nimmt eine Schere zur Hand, schneidet ihm die zu langen Fäden ab.

Der Geräuschpegel ist ziemlich laut. Es gibt tausend Augenblicke. Und in fünf Minuten passiert hier ziemlich viel. Die achtfache Mutter mit den goldblonden Locken geniesst das Gewusel sichtlich. Sie sagt:

«Vielleicht werde ich das wirklich bald vermissen.»

Am Montag geht die Schule wieder los. Sie sehnt diesen Tag nicht herbei. Im Gegenteil: Sie hat Angst, dass das Virus den Weg in ihre Familie findet. «Wenn ich ins Spital müsste, was dann?», fragt sie und schluckt leer. Dann lacht sie wieder und sagt: «Es gibt übrigens keinen religiösen Hintergrund, dass wir so viele Kinder haben.» Das würden sie oft gefragt. «Ich habe mir schon immer eine grosse Familie gewünscht.»

Der Familienalltag ist minutiös durchgeplant

Herzen in rosa Pastelltönen hängen an der Wand. Daneben ein Familienfoto, auf dem alle lächeln. Der Zwölfpersonenhaushalt ist aufgeräumt und sauber. «Unser Familienalltag ist minutiös durchgeplant», verrät Buchegger. Überall hängen Tabellen: ein Essplan, ein Ämtliplan, und – aktuell – der Corona-Sonderplan. Darauf steht zum Beispiel geschrieben, dass um punkt 7.30 Uhr alle zum Zmorgen zu erscheinen haben.

Nach dem Homeschooling um 10.30 Uhr gibt es eine Freistunde. Ganz hoch im Kurs: das neue Riesentrampolin im Garten.

Das neue Trampolin steht hoch im Kurs bei den Kindern. Bild: Reto Martin

Maria-Elena Buchegger geht dann mit Jury spazieren. Der Familienhund sitzt vor der Waschküche und freut sich, wenn sie zur Waschmaschine geht – und das tut sie oft.

40 bis 50 Waschgänge sind jede Woche nötig:

Bis zu 40 Mal pro Woche leert Maria-Elena Buchegger die Waschmaschine. Bild: Reto Martin

Er könne ebenfalls Wäsche waschen, kochen und staubsaugen, betont der Vater. Viel Zeit wendet er allerdings nicht dafür auf. Er ist seit kurzem Geschäftsführer einer Elektronik-Firma in St.Gallen und ist in den Coronazeiten ebenso speziell gefordert.

Ein kleines Unternehmen neben der Familie

Doch auch sie ist Geschäftsfrau. Als selbständige Unternehmerin betreibt sie den Nähladen Stoffherz in Arbon. Sechs Stunden Arbeit gibt allein der Onlineshop jeden Tag. Jetzt ist die Waschmaschine fertig. Sie piepst. Später werden auch der Herd und der Geschirrspüler piepsen. «Bei uns piepst es ständig irgendwo.»

Sie programmiert alles und nutzt jede freie Minute. Tochter Michelle bespricht mit ihr ein E-Mail aus dem Onlineshop und beantwortet dieses. Nevio nimmt den Lappen und putzt mürrisch die Treppe, die er am Morgen vergessen hat. Ihm droht ein Gameverbot. Mirco findet, dass seine Mutter etwas gar pingelig sei. «Ich verliere sonst die Übersicht», insistiert diese.

«Wir gehen zum Glück nie aufeinander los. Aber ansonsten ist das hier der ganz normale Familienwahnsinn.»

Auch sie verliere mal die Nerven und müsse dann das Haus verlassen. «Da muss man schauen, dass man sich irgendwie wieder beruhigt.» Ihr gelingt das an der Nähmaschine. «Es ist wichtig, dass jeder auch mal etwas für sich machen kann.»

Pünktlich steht der Zmittag auf dem Tisch

Um 11.30 Uhr räumen alle gemeinsam auf. Auch das will der Plan. Der Tisch wird gedeckt. In den acht Minuten, in denen drei Pfannen mit insgesamt zwei Kilogramm Spaghetti kochen, wird sie später zwei E-Mails beantworten. Und um punkt 12.10 Uhr steht – wie jeden Tag – der Zmittag auf dem Tisch.