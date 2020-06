Der Gang nach Lausanne wäre teuer, zeitraubend und höchst unsicher: Die Stadt Kreuzlingen akzeptiert das Nein des Verwaltungsgerichts zum Stadthaus-Sonderweg Es gibt definitiv keine Ausnahmebewilligung für den Bau des mit 111 Metern überlangen Verwaltungsgebäudes auf der Festwiese. Stattdessen setzt der Stadtrat nun auf die Anpassung des eigenen Baureglements. Aber das kann dauern – und es gibt noch weitere Hindernisse für das 50-Millionen-Projekt. Urs Brüschweiler 24.06.2020, 17.54 Uhr

Hier auf der Festwiese am Bärenplatz möchte der Kreuzliner Stadtrat ein neues Verwaltungsgebäude samt Tiefgarage und Platzgestaltung realisieren. Der Widerstand ist jedoch gross. (Bild: Reto Martin - 8.8.2019)

«Das Ergebnis wäre höchst unsicher», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Ein Weiterzug des Verwaltungsgerichtsentscheides ans Bundesgericht würde aber gemäss Experten sicher weitere Kosten generieren und Zeit kosten. Deshalb verzichtet der Stadtrat darauf, die verweigerte Ausnahmebewilligung für die Überlänge des neuen Stadthauses in Lausanne überprüfen zu lassen. So steh in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwochnachmittag:

Alternative: Anpassung des Baureglements

Das bedeutet aber nicht, dass das Projekt eines neuen Verwaltungsgebäudes auf der Festwiese schon gestorben ist. Der Stadtrat verweist in seinem Communiqué auf die Ortsplanungsrevision, welche bereits weit fortgeschritten sei. In deren Rahmen soll die maximale Gebäudelänge für Bauten in der öffentlichen Zone von 50 Meter auf 180 Meter erhöht werden.

Diese Limite bildete bislang die Knacknuss, da das neue Stadthaus mit einer Gebäudelänge von 111 Metern geplant wurde. Sie sei «eine untaugliche Einschränkung», schreibt der Stadtrat. Zahlreiche Bauten wie beispielsweise der Dreispitz, das Schulhaus Egelsee, die Bodensee-Arena, das Alterszentrum oder der Neubau der Pädagogischen Hochschule hätten ohne eine Ausnahmebewilligung nicht realisiert werden können.

Allerdings bedeutet das Warten auf den Abschluss der Ortsplanungsrevision eine deutliche zeitliche Verzögerung. Stadtpräsident Thomas Niederberger rechnet damit, dass das neue Baureglement frühestens 2022 oder 2023 in Kraft treten kann. Man muss kein grosser Prophet sein, um zu vermuten, dass sich der Widerstand der Projektgegner somit künftig auf die Ortsplanungsrevision ausdehnen würde.

Der Volkswille bleibt bestehen

Für den Stadtrat bleibt indes klar, dass er am Standort auf der Festwiese festhalten will, ja sogar muss. Die positive Volksabstimmung vom November 2016 gelte weiterhin als Auftrag, bestätigt Thomas Niederberger. Er werde durch den Gerichtsentscheid zu einer spezifischen baurechtlichen Frage nicht einfach obsolet.

Stadtpräsident Thomas Niederberger (Bild: Andrea Stalder)

«Der Verzicht auf den Gang ans Bundesgericht heisst nicht, dass der Volksauftrag obsolet geworden ist.

Und wir halten die Festwiese nach wie vor für den geeigneten Standort.»

«Optionale Szenarien» für die Volksinitiative

Überdies steht weiterhin die Volksinitiative zur «Freihaltung der Festwiese» im Raum. Diesbezüglich will der Stadtrat nun weitergehende rechtliche Abklärungen treffen und dabei auch «optionale Szenarien» diskutieren. Es gehe insbesondere um die Frage, wie die Abläufe bei einer Annahme oder einer Ablehnung der Initiative zu handhaben wären.

Bei der Frage, ob man sich auch auf mögliche Kompromisslösungen einlassen könnte, blieb der Stadtpräsident noch vage. Zuletzt wurden Varianten ins Spiel gebracht, dass nur die Tiefgarage und die Platzgestaltung realisiert werden sollen und für das Verwaltungsgebäude ein neuer Standort gesucht wird.

Gespräche sollen den Gordischen Knoten lösen

«Wir werden in den nächsten Tagen verschiedene Gespräche führen, sowohl mit den Interessengruppen als auch mit Rechtsexperten», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger.

«Wir werden versuchen, den Gordischen Knoten zu lösen. Das grosse Ziel des Stadtrates ist es weiterhin, die prekäre räumliche Situation in den heutigen Verwaltungsgebäuden möglichst schnell zu lösen.»

Der nächste Fixtermin in der Causa ist die Gemeinderatssitzung im November. Dann wird das Stadtparlament erneut über die Volksinitiative zur «Freihaltung der Festwiese» beraten. Der Stadtrat will seine bis dahin gewonnenen Schlüsse aus den Abklärungen in die Botschaft einfliessen lassen.