Der Fast-Food-König kommt nach Kreuzlingen Aus der «Chickeria»-Filiale wird ein «Burger King»-Restaurant. Am 24. Oktober ist Eröffnung. Riccardo Iannella 13.10.2020, 17.30 Uhr

Von aussen ist noch der alte Schriftzug zu lesen. Im Innern laufen die Umbauarbeiten in vollem Gange. Bild: Andrea Stalder

Am 4. Oktober schloss die «Chickeria» Kreuzlingen ihre Türen. Bereits am 24. Oktober werden hier die «Whopper» über den Tresen gehen. Im Frühling gab die Migros Ostschweiz bekannt, dass sie 12 der insgesamt 15 Chickeria Restaurants an die «Burger King»-Gruppe Schweiz (BKCH-Group) übergeben wird.