Der Entscheid verzögert sich: 2022 wird es noch keinen Halbstundentakt der Fähre zwischen Romanshorn und Friedrichshafen geben Wegen Corona ziehen sich die Diskussionen zwischen dem Kanton Thurgau, dem Land Baden-Württemberg und dem Bodenseekreis über das weitere Vorgehen in die Länge. Markus Schoch 05.08.2020, 04.30 Uhr

Die Fähre im Hafen von Romanshorn. Donato Caspari

Die Ergebnisse der Abklärungen zur Verdichtung des Sommerfahrplans der Fähre zwischen Romanshorn und Friedrichshafen liegen auf dem Tisch. Jetzt wären die Verantwortungsträger auf beiden Seiten des Sees an der Reihe zu sagen, ob sie das Projekt weiter vorantreiben wollen oder nicht. Die Würfel sollten eigentlich in den Sommerferien fallen.

Doch so schnell geht es nicht. «Wegen Corona dauert es etwas länger», sagt Stefan Thalmann, der Chef der Abteilung Öffentlicher Verkehr des Kantons Thurgau. Einen neuen Termin zu nennen, sei aufgrund der aktuellen Unsicherheiten schwierig. Thalmann sagt:

Stefan Thalmann. Bild: PD

«Ich hoffe, dass bis Ende Jahr alles klar ist.»

Was die Studie ergeben hat, will er noch nicht sagen. «Wir kommunizieren die Ergebnisse zusammen mit dem Entscheid, wie es weitergeht. Und nicht vorher.» Die Rede war einst davon, dass es im Sommer 2022 schnellere Verbindungen über den See geben könnte. «Dieses Szenario ist nicht mehr realistisch», sagt Thalmann.

Abklärungen laufen seit bald zehn Jahren

Anfang 2019 hatte der Kanton Thurgau zusammen mit dem Land Baden-Württemberg und dem Bodenseekreis eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die Aufschluss darüber geben sollte, wie viel die Einführung des Halbstundentakts kosten würde und was der Nutzen wäre. Die Autoren verglichen dazu verschiedene Varianten in finanzieller, verkehrstechnischer und ökologischer Hinsicht.

Ein dichterer Fahrplan soll die Auslastung der Fähren steigern. Bild: Michel Canonica 2.2.2020)(

Die Diskussionen laufen seit langem. Ein erstes Gutachten datiert aus dem Jahr 2012. Es kam zum Schluss, dass es angebracht wäre, wenn die Fähren künftig in der Saison jede halbe Stunde fahren würden statt wie heute nur jede Stunde. Die Zahl der Passagiere werde so von jährlich 400'000 auf 550'000 steigen, die Zahl der transportierten Autos von 50'000 auf 70'000 und die der Lastwagen von 9'000 auf 14'000, ergaben Modellrechnungen.

Elektrofähren sind umstritten

Dazu wären allerdings zusätzliche Schiffe nötig, die schneller sind und damit weniger als die heutigen 44 Minuten brauchen für die zwölf Kilometer lange Strecke. Sinnvoll wäre es, wenn sie einen Elektroantrieb hätten, war das Resultat weiterer Untersuchungen. Elektrofähren seien zwar mit 15 Millionen Euro in der Anschaffung etwa einen Drittel teurer als solche mit einem herkömmlichen Dieselmotor. Dafür seien die Treibstoffkosten viel geringer, hiess es vor vier Jahren von Schweizer Seite.

Die Rechnung werde trotzdem nicht aufgehen, konterten seinerzeit die deutschen Bodenseeschiffsbetriebe (BSB), die zusammen mit der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) die Fährverbindung zwischen Romanshorn und Friedrichshafen betreiben. Die neueste Fähre der BSB auf der Strecke Konstanz–Meersburg wird mit verflüssigtem Erdgas fahren.