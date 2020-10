Porträt Der einzige Lehrling in der Schweiz: Warum sich ein Egnacher in Brienz zum Holzbildhauer ausbilden lässt Luca Moser hat auf Umwegen zu seinem Traumberuf gefunden. Seit mehr als einem Jahr schnitzt und schleift er im Berner Oberland Holzfiguren. Pascal Moser 13.10.2020, 17.20 Uhr

Luca Moser in der Werkstatt mit vielen Holzfiguren. Bild: Pascal Moser

Eigentlich hatte er sich bereits für eine Lehre als Kaufmann entschieden. «Mir wurde dann aber schnell klar, dass ich damit auf dem Holzweg war», sagt Luca Moser. Wenig später begann er in St. Gallen mit dem künstlerischen Vorkurs, der für Studiengänge und andere Ausbildungen in kreativen Bereichen sehr nützlich ist.

Daneben sammelte er Berufserfahrung in verschiedenen Branchen, zum Beispiel im Service, ging allerdings auch künstlerischen Tätigkeiten nach. «Ich war mir nie ganz sicher, was ich machen wollte», erklärt er. Lange habe er zwischen Grafiker, Steinbildhauer und Theatermaler geschwankt.

«Mit der Lehrstelle als Holzbildhauer habe ich es sehr gut getroffen, die Menschen sind freundlich und auch das Berner Oberland begeistert mich.»

Es gebe schweizweit keinen besseren Ort, um sich als Holzbildhauer zu verwirklichen. «Für mich ist es jetzt schon meditativ, ganz am Anfang war es allerdings schwierig», sagt der Egnacher.

Der Anfang war schwer

Die Talente der Ausbildner seien zwar äusserst beeindruckend gewesen und spornten ihn an, es sei aber schwierig, daran anzuknüpfen. «Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu lernen.» Er sei nun aber bereits sehr viel weiter und stolz auf die Fortschritte, die er machen konnte. «Ich versuche jetzt, mein Netzwerk ein wenig auszuweiten, zusammen mit meiner Freundin, die auch in Brienz wohnt und ihrem Kunststudium nachgeht.»

Sein grosser Traum nach der Lehre sei es, als selbstständiger Schnitzer frei zu arbeiten und Einzelstücke zu entwerfen. Man könne das Schnitzen auch mit Malerei verbinden. Moser sagt:

«Solange meine Produkte jemandem den Alltag verschönern, habe ich mein Ziel erreicht.»

Die Holzbildhauerei sei eines der wenigen Gewerbe, in denen man Kreativität und Handwerk miteinander verbinden könne. Überhaupt habe der Beruf viel zu bieten. «Es gibt in der Schweiz allerdings nur eine einzige Lehrstelle, und zwar bei der Firma Huggler Wyss, und daneben noch eine Schule für Holzbildhauerei, die ebenfalls in Brienz ist.»

Schwierige Branche

Auch in der Schule könne man jährlich nur eine Handvoll Schüler ausbilden. Der Grund dafür liege darin, dass die Verkaufszahlen in der Branche rückläufig seien. Moser sagt:

«Heute sind die Touristen wohl nicht mehr so begeistert über die teuren Holzfiguren und kaufen sich lieber Plastikwaren oder andere Produkte, die günstiger sind.»

Für die Schnitzer sei es nicht so einfach, die Preise zu senken, es lohne sich aber dennoch, weil Kunst nicht an einen Preis gebunden sein soll.