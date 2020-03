Der Copyshop gibt seinen Standort in Weinfelden auf Sonderegger Publish bündelt ihr Angebot am Standort in Frauenfeld. Die Mitarbeiterinnen aus Weinfelden behalten ihre Jobs, müssen jedoch in der Hauptstadt weiter arbeiten. Mario Testa 19.03.2020, 16.45 Uhr

Vorbeischauen, kopieren lassen, zahlen und gehen. Unkompliziert und schnell geht es zu im Copyshop an der Marktstrasse in Weinfelden. Nun verschwindet dieses Angebot aus der Stadt. Die Firma Sonderegger Publish, welche zu den Brüggli Medien gehört, vereint die bisher zwei Copyshops von Weinfelden und Frauenfeld in der Hauptstadt.

«Wir mussten diesen Entscheid fällen, weil wir zwei Copyshops hatten, die beide nicht mehr gut liefen.»

Das sagt Sven Peyrot, Geschäftsleiter der Brüggli Medien mit Hauptsitz in Romanshorn. «Für Frauenfeld haben wir uns aufgrund der besseren Infrastruktur entschieden, die dort bereits vorhanden ist – und die wir aktuell noch Ausbauen im Rahmen einer Modernisierung der Filiale.»

Lieferservice für Weinfelden

Die Kunden aus Weinfelden werden ab dem 1. April mit einem Lieferservice aus Frauenfeld bedient. «Man kann weiterhin online Aufträge abwickeln, die werden dann geliefert. Für einfachere Kopien bietet die Poststelle in Weinfelden ja eine Alternative.»

Diese Bild an der Wand des Gebäudes zeugt von der Tätigkeit der

«W. Sonderegger Druckerei und Verlag», welche es nun nicht mehr gibt. (Bild: Mario Testa)

«Die beiden Mitarbeiterinnen aus Weinfelden beschäftigen wir in Frauenfeld weiter. Wir mussten keine Kündigungen aussprechen», sagt Peyrot. Im Gebäude an der Marktstrasse 26 in Weinfelden befand sich bis vergangenem Mai auch eine Druckerei. Diese wurde durch die Übernahme durch die Brüggli Medien bereits nach Romanshorn gezügelt.