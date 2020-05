Interview Martin Büsser: «Ich wäre gerne Teil vom HC Thurgau geblieben» Nach nur einem Jahr verlässt Geschäftsführer und Sportchef Martin Büsser den HC Thurgau Richtung Eishockey-Club Kloten. Beim Ligakonkurrenten des HCT übernimmt der 32-Jährige per 1. Juni die Bereiche Event und Spielbetrieb, Ticketing, Gastronomie sowie Backoffice. Matthias Hafen 07.05.2020, 08.59 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsleiter Martin Büsser wechselte zu Kloten. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 6. Oktober 2019)

Mit dem Abgang von gleich vier Verwaltungsräten aus dem Führungsgremium des HC Thurgau hatte auch Martin Büsser seinen Rücktritt bekanntgegeben

Nun hat der 32-Jährige eine neue Anstellung bei Thurgaus Ligakonkurrent EHC Kloten

Sportlich prophezeit Büsser dem HC Thurgau eine erfolgreiche Zukunft

Martin Büsser, wie bringen Sie den Traditionsverein EHC Kloten wieder zu altem Glanz zurück?

Martin Büsser: Der EHC Kloten ist schon auf einem sehr guten Weg dazu. Wie Rapperswil-Jona nach dessen Abstieg im Jahr 2015 nutzen auch die Zürcher Unterländer die Zeit in der zweithöchsten Liga geschickt, um sich neu aufzustellen. Ich habe schon ein paar Ideen, um neue Events aufzugleisen – etwa ein Saisoneröffnungsfest oder ein Saisonschlussfest, die dem EHC Kloten gerecht werden. Und damit ist es noch lange nicht zu Ende gedacht. Primär geht es darum, den EHC Kloten wieder näher ans Volk zu bringen.

Inwiefern können Sie da von Ihrer Arbeit beim HC Thurgau profitieren?

Beim HC Thurgau war ist sozusagen überall und in allem involviert. Das kommt mir für meine neue Herausforderung sicher zu Gute. Gerade was das Catering anbelangt, habe ich beim HCT viel dazugelernt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder Club von jedem etwas lernen kann. Und der HC Thurgau ist sehr aktiv für einen Club seiner Grösse. Deshalb ist es auch nicht abwegig, Ideen vom HC Thurgau nach Kloten zu übertragen.

Warum haben Sie sich für Kloten entschieden?

Weil der Club mich unbedingt wollte. Unmittelbar, nachdem mein Weggang vom HC Thurgau bekannt wurde, hat mich Kloten schon kontaktiert. Am Schluss hatte ich drei Angebote aus dem Schweizer Eishockey zur Auswahl. Und die Herausforderung in Kloten war einfach die Spannendste.

Warum haben Sie beim HC Thurgau ins Blaue hinaus gekündigt?

Ich genoss von den abgetretenen Verwaltungsräten grosses Vertrauen und konnte mir die Fortführung meiner Arbeit mit den verschobenen Kräfteverhältnissen im Gremium nicht mehr vorstellen. Davon ausgenommen ist der sportliche Teil, wo wir bis am Schluss ein super Verhältnis untereinander hatten.

Waren die Fussstapfen etwas gross, die Ihr Vorgänger und heutige Verbands-CEO Patrick Bloch beim HCT hinterlassen hatte?

Nein, das würde ich nicht sagen. Wir konnten den HC Thurgau auch im Jahr nach Patrick Bloch weiterentwickeln, sowohl sportlich wie auch neben dem Eis. Und wir hätten noch Ideen für viele weitere Aktionen gehabt.

Was kann in der nächsten Saison vom HC Thurgau erwartet werden?

Ja, wir konnten schon in Zusammenarbeit mit dem neuen Sportchef Gody Kellenberger und den Verwaltungsräten Thomas Müller und Ralph Ott noch einiges aufgleisen, dass nun noch zum Abschluss gebracht werden muss. Die Kontinuität bei den Trainern hilft dem Club sicher sehr. Ich denke, die Mannschaft wird sportlich mindestens auf dem gleichen Niveau sein wie in der vergangenen Saison – mit dem Unterschied, dass die Kräfte wohl besser über vier Linie verteilt sein werden.

Was werden Sie vom HC Thurgau besonders vermissen?

Die vielen tollen Leute rund um den Club. Dieses sehr gute, familiäre Verhältnis im Thurgau war eine schöne Grundlage, um seinem Beruf nachzugehen. Sicher werde ich in Kloten auch vermissen, dass ich nicht mehr direkt in den Sport involviert bin. Das hat mir stets viel Freude bereitet. Der HC Thurgau hat in jüngster Zeit sehr viel Goodwill gewonnen. Ich wäre gerne ein Teil von ihm geblieben.