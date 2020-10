«Der Baum macht Müll und Arbeit»: Die Geschichte eines Nachbarschaftsstreits im Kemmental In Altishausen ist es vorbei mit der ländlichen Idylle. Schuld ist ein Boskop – ein Baum. Martina Eggenberger Lenz 31.10.2020, 04.30 Uhr

Er gibt seinen Baum nicht kampflos auf: Markus Hug aus Altishausen. Bild: Andrea Stalder

Seit mehr als 25 Jahren lebt und arbeitet Markus Hug in Altishausen. Er hat eine Zeltbau­firma mit vier Mitarbeitern, der Betrieb befindet sich gleich neben dem Wohnhaus. 25 Jahre sei alles gut gegangen. Nie ein Problem, mit niemandem im Dorf. Bis vor einem Jahr vier neue Einfamilienhäuser auf der angrenzenden Parzelle gebaut wurden.

«Es war die allererste Begegnung mit der Nachbarin», erzählt Hug. Sie sei gleich, ohne sich vorzustellen, auf ihn zugekommen und habe gesagt, sein Baum mache ihr zu viel Dreck. Er müsse weg.

Der Baum steht direkt an der Grenze

Der Kemmentaler versteht die Welt nicht mehr. Schliesslich standen die drei Bäume schon auf der Rückseite seiner Parzelle, als ihm diese noch nicht einmal gehörte. Er schätzt deren Alter auf bis zu 50 Jahre. Der Boskop, um den es im Streitfall geht, befindet sich tatsächlich direkt an der Grenze. Der Stamm ist auf Hugs Seite. Aber die Wurzeln wachsen unter dem Hag durch. Und naturgemäss fallen auch Blätter und Früchte auf das Nachbargrundstück, wie beim zweiten Boskop ein paar Meter weiter, wo die nachbarschaftliche Arbeitsteilung bestens funktioniere. Hug sagt kopfschüttelnd:

«Da ziehen Leute aus der Stadt aufs Land und beschweren sich über die Natur.»

In einem Brief an die Flurkommission der Gemeinde schreibt die Nachbarin: «Wir müssen ständig putzen.» Sonst würde das Laub Kanäle verstopfen. Der automatische Rasenmäher sei schon kaputtgegangen, wegen der herumliegenden Äpfel. «Der Baum verursacht viel Müll und Arbeit, welche wir so nicht mehr hinnehmen möchten.» Auf Anfrage betont sie:

«Ja, mich stört dieser Baum. Ich hätte ihn am liebsten weg.»

Ganz am Anfang habe er den Nachbarn noch angeboten, dass er Blätter und Obst zusammen lese, auf deren Land, sagt Hug. Das hätten diese nicht gewollt. Sie wiederum sagen, Hug verhalte sich ihnen gegenüber abweisend, er grüsse nicht einmal.

Reglement schreibt drei Meter Abstand vor

Der Kemmentaler hat sich längst entschieden, für diesen Baum zu kämpfen, auch wenn er weiss, dass seine Aussichten aufgrund der gesetzlichen Regelungen schlecht sind. Im Baureglement der Gemeinde heisst es nämlich, für Bäume gelte ein Mindestabstand von drei Metern. Bei der Abwicklung des Baugesuchs habe sich aber niemand am Baum gestört. «Und es heisst doch immer: Hochstammbäume sind wichtig. Die Biodiversität muss hochgehalten werden.»

Die Flurkommission hat mittlerweile reagiert. Sie fordert Lösungsvorschläge ein. Gebe es keine Einigung, so werde die Gemeinde den genauen Grenzabstand sowie die Höhe der Bepflanzung prüfen. Markus Hug zitiert das ZGB. Dort steht, dass nicht übermässige Immissionen von Pflanzenbestandteilen zulässig seien. Auch betont er noch einmal, dass er bereit wäre, Äpfel und Laub einzusammeln und die Äste zurückzuschneiden – sofern der Nachbar ihn auf dessen Grundstück lasse. «Ich gebe in dieser Sache nicht nach.»