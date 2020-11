Denkzetel Die Salmsacher kürzen dem Gemeindepräsidenten den Lohn um 20 Prozent Die übrigen vier Mitglieder des Gemeinderates haben Martin Haas im Sommer das Bauressort entzogen. Wer weniger arbeitet, soll auch weniger verdienen: Dieser Meinung war eine Mehrheit der Teilnehmer der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend. Der Entscheid dürfte ein juristisches Nachspiel haben. Markus Schoch 27.11.2020, 00.30 Uhr

Martin Haas verteidigt sich an der Gemeindeversammlung in der katholischen Kirche von Romanshorn gegen die Vorwürfe seiner Ratskollegen. Bild: Reto Martin

Es war ein knappes Ergebnis. 76 Personen stimmten dem Antrag auf Lohnkürzung zu, 69 waren dagegen, zehn enthielten sich. Ob der Entscheid mehr ist als ein Denkzettel an die Adresse von Martin Haas, muss sich zeigen. Er selber hatte bei einem Anwalt ein Gutachten eingeholt, das zum Schluss kommt, dass die Gemeindeversammlung laut Gemeindeordnung in dieser Frage gar nicht zuständig ist und eine entsprechende Abstimmung deshalb nichtig sei. Ein Versammlungsteilnehmer stellte am Ende denn auch eine Beschwerde gegen den Beschluss in Aussicht.