Denkmaltage: Alte Gemäuer stehen am Wochenende im Fokus

Denkmaltage Entdecken und Erfahren: Alte Handwerkskunst und uralte Mauern stehen am Wochenende in Weinfelden im Fokus Am Samstag und Sonntag finden die Denkmaltage 2021 statt. Unter dem Motto «Gewusst wie» zeigen die Ämter für Archäologie und Denkmalpflege an 22 Orten, wie in der Vergangenheit gebaut wurde. 13 der Events finden in Weinfelden statt. Mario Testa Jetzt kommentieren 08.09.2021, 04.20 Uhr

Mit der Hochdrucklanze spritzt Maurer Hazir Nrecaj ein paar Steine und Mörtel aus der Wand, um einen Durchgang für Besucher zu schaffen. Bild: Mario Testa

Die Ruine Neuburg ist nur einer von 22 Programmpunkten der Denkmaltage vom kommenden Wochenende. Das Mauerwerk auf dem Burgstogg in Weinfelden wurde in den vergangenen Monaten freigelegt und saniert, nun ist die südliche Aussenmauer der einstigen Burg wieder gut zu sehen. Bagger sowie Baumaterial zeugen davon, dass noch immer gearbeitet wird auf dem Burgstock, zwei Maurer spritzen mit Hochdruck die letzten Steine aus der Mauer für einen Durchgang.

«Wir sind mit den Arbeiten hier fast fertig», sagt Archäologin Simone Benguerel. Sie leitet die Grabungen im Amt für Archäologie. «Während der Bauferien haben wir auf dem Burgstogg noch ein paar Schnitte gemacht, um zu verifizieren, ob die Skizzen, welche wir von der Burg haben, auch stimmen.» Einer dieser Schnitte – ein Graben von mehreren Metern Länge und Tiefe – ist noch offen.

Archäologin Simone Benguerel zeigt einen Schnitt auf dem Burgstogg, der die Schichten im Untergrund zeigt. Bild: Mario Testa

«Den lassen wir auch offen bis am Wochenende, damit ich den Besuchern an den Denkmaltagen auch etwas zeigen kann.»

Ein Blick in den Graben ist wie ein Blick in die Vergangenheit. Ganz zuunterst ist ein Stück Mauer zu erkennen, darüber eine schwarze Schicht Erde. «Das ist der Brandhorizont. Wir sind uns ziemlich sicher, dass dieser aus dem Jahr 1407 stammt, als die Burg während der Appenzeller Kriege angezündet und zerstört wurde», sagt Benguerel. Über dem Brandhorizont kommt wieder braune Erde – Lehm von der Burg und Humusschichten, die sich in den Jahrhunderten nach dem Brand über der verkohlten Erde angesammelt haben.

«Eine enorme Fundarmut»

Von den Grabungen auf dem Burgstogg – die im Zuge der Sanierung der Aussenmauer durchgeführt wurden – bleibt dem Team der Thurgauer Archäologie nicht viel. «Kein Ofen, kein Abfall, kaum Tonscherben. Abgesehen von der enormen Fundarmut ist uns nicht viel aufgefallen während der Grabungen», sagt Benguerel.

«Das ist nicht unüblich für Burgen dieser Zeit. Das meiste Material wurde wohl schon von den Menschen damals geholt.»

Das zeige sich auch an den abgetragenen Mauern – solides Baumaterial zum Nulltarif. Trotzdem geht Simon Benguerel und ihrem Team im Amt für Archäologie die Arbeit im Büro nicht aus. «Etwas Ofenkeramik und Tonröhren haben wir gefunden, auch etwas Gebrauchskeramik. Die untersuchen wir nun.» Zudem laufe der Computer im Amt heiss für die Berechnung der Modelle der Burg. «Danach haben wir saubere Pläne. Von einem allfälligen Turm haben wir übrigens keine Hinweise gefunden.»

Die südliche Aussenmauer der Ruine Neuburg ist nach der Sanierung wieder gut zu erkennen. Bild: Mario Testa

Bis Ende Jahr sollen die Arbeiten auf dem Burgstogg ganz abgeschlossen, die Gräben wieder zugeschüttet, das Gelände etwas aufgeforstet und Wege gestaltet sein. «Im Frühling 2022 wollen wir dann Eröffnung feiern und hier auch eine Infotafel hinstellen.»

Zwei Ämter arbeiten zusammen

Noch mehr über den Burgstogg wird Simone Benguerel anlässlich einer Führung an den Denkmaltagen am Samstagnachmittag um 15 und 16 Uhr erzählen. Dazu gibt es in Weinfelden zwölf weitere Programmpunkte und über den ganzen Kanton verteilt weitere Attraktionen. «Wir haben die Denkmaltage diesmal zusammen mit dem Amt für Denkmalpflege organisiert», sagt die Archäologin. Diesen Event gebe es schon viele Jahre und er stosse immer auf grosses Interesse.

Simone Benguerel, Leiterin Grabungen Amt für Archäologie TG. Bild: Mario Testa

«Es kommen jeweils zwischen 800 und 1000 Leuten. Die Denkmaltage funktionieren sehr gut.»

Weinfelden ist dieses Jahr das Zentrum der Aktivitäten. «Es gibt unter anderem Führungen mit Fachleuten durch verschiedene Bauten, Gärten und auch eine kommentierte Fahrt im Historischen Zug.»

