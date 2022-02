Denkmalschutz: Zwei Häuser in Romanshorn verlottern

Denkmalschutz «Das Haus ist ein einziger Schandfleck»: Zwei wertvolle Liegenschaften in Romanshorn verlottern seit Jahrzehnten Die Besitzerinnen und Besitzer tun sich schwer mit einer Umnutzung der bauhistorisch bedeutsamen Gebäude. Eines der beiden steht aktuell zum Verkauf. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel des ehemaligen Gasthauses Zum Löwen. Remo Fischbacher Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses denkmalgeschützte Bauernhaus mit Scheune steht in Bälde zum Verkauf. Bild: Reto Martin

Für die einen ist das Gebäude nur noch ein grosses Ärgernis, für die anderen ein wichtiger Zeitzeuge. An der Reckholdernstrasse 58 steht ein Holzhaus mit Baujahr 1850 und daneben eine Scheune. Armand Meier wohnt in der Nachbarschaft und läuft fast täglich daran vorbei. Er sagt:

«Die Liegenschaft schadet dem Ortsbild von Romanshorn: Das Wohnhaus und die Scheune sind ein einziger Schandfleck und gehören meiner Ansicht nach abgebrochen.»

Die Verfasser des Inventares der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) sehen es komplett anders: Das doppelt verschindelte Wohnhaus mit Satteldach, zwei Quergiebeln, regelmässiger Befensterung und Aussentreppe sei das eindrücklichste und augenfälligste Bauernhaus aus früheren Zeiten in Holzenstein. Die Empfehlung der Experten: Die Substanz integral erhalten.

Für die Imar AG als Eigentümerin der Liegenschaft ist die bauhistorische Bedeutung des Gebäudes ein Problem. Das Wohnhaus ist als wertvoll eingestuft und steht unter Schutz, sodass die Besitzerinnen und Besitzer nicht machen können, was sie wollen. Die Stadt sei bereit, das Gebäude aus dem Schutzplan zu nehmen, sagt die Vertreterin der Eigentümerschaft*. Der Kanton sei in der Vergangenheit dagegen gewesen. Wie die Verantwortlichen in Frauenfeld heute darüber denken, wisse sie nicht.

Ein Objekt – zwei Schutzbeurteilungen

Giovanni Menghini, der Leiter der kantonalen Denkmalpflege. Bild: PD

Auf Anfrage sagt der Leiter der kantonalen Denkmalpflege, Giovanni Menghini: «Ich hätte Wohnhaus und Scheune zusammengenommen: entweder beide unter Schutz stellen oder beide aus dem Schutzplan entlassen. Dahinter stecken aber womöglich politische Prozesse der Stadt Romanshorn.»

Dem ist nicht so. Der damalige Entscheid sei im Rahmen der üblichen Neubeurteilung des als wertvoll eingestuften Objekts an Reckholdernstrasse 58 erfolgt, teilt die Stadt auf Anfrage mit. «Beim Wohnhaus mit angebauter Scheune kam der Stadtrat im Beschluss vom 3. November 2020 zur Feststellung, dass lediglich der Wohnhaus-Teil schutzwürdig ist.» Sollte ein neuer Anbau konzipiert werden, müsste dieser nach Angaben der Stadt dem heutigen Volumen und der Charakteristik des Ökonomieteils nahekommen. Im Weiteren wäre es notwendig, die ursprüngliche Identität so gut wie möglich zu wahren.

Die Eigentümerschaft hat sich schon einige Male überlegt, wie sie das Bauernhaus am besten nutzen könnte. Ursprünglich sei die Idee gewesen, Wohnungen einzubauen, sagt die Vertreterin. Aus diesen Plänen resultierte aber nichts. Da die Liegenschaft in einem schlechten Zustand sei, würde die Sanierung und Renovation enorm teuer werden. Dazu kommt: Die Lage gebe nicht mehr so viel her wie früher, weil die Kreuzung in der Nähe sehr stark befahren sei. Aus diesen Gründen hat sich die Eigentümerschaft entschieden, die Liegenschaft zu verkaufen. Diese steht nun leer. Zuletzt nutzte sie ein Trödler, ein Autohändler stellte auf dem Vorplatz Fahrzeuge ab.

Der «Volksgarten» steht seit rund 25 Jahren leer

Das ehemalige Restaurant Volksgarten steht seit rund 25 Jahren leer. Bild: Andrea Stalder

Läuft es gleich wie beim «Volksgarten, wird das über 170 Jahre alte Holzhaus in Holzenstein so schnell nicht einen zweiten Frühling erleben. Im ehemaligen Restaurant beim Bahnhof steht die Zeit noch immer still, seit vor rund 25 Jahren das letzte Bier aus dem Zapfhahn lief. 2010 wollten die Romanshorner den Weg für den Abbruch frei machen. Die Bevölkerung beschloss damals fast einstimmig, das Gebäude aus dem Schutzplan zu entlassen. Der Heimatschutz focht den Entscheid aber an und bekam vom Kanton Recht. Der «Volksgarten» sei einer der letzten Zeugen der sogenannten Landikultur und müsse erhalten werden, hiess es.

Die Liegenschaft gehört seit 2017 der AS Unternehmungen GmbH in Bettwiesen. Geschäftsführer Andreas Schrackmann sprach kurz nach dem Kauf davon, dass er verschiedene Nutzungsideen habe. Passiert ist bis heute nichts. Doch nun scheint etwas zu gehen. Schrackmann sagt auf Anfrage:

«Es wurde ein Projekt entwickelt und mit der Stadt vorbesprochen.»

Es sei aber noch zu früh, um mit den Plänen an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Stadt weiss von diesen Plänen nichts: «Momentan haben wir keine Kenntnis von einem laufenden Projekt mit Herrn Schrackmann», heisst es auf Anfrage.

Eine Erfolgsgeschichte: Das Haus «Zum Löwen»

Das sanierte Gebäude «Zum Löwen», das mit Veranden erweitert wurde. Bild: Remo Fischbacher

Es geht in Romanshorn aber auch anders, wie das Beispiel des «Löwen» an der Reckholdernstrasse zeigt – wenige hundert Meter vom Bauernhaus entfernt. Das Gebäude war fast bis zur Jahrtausendwende eine Gastwirtschaft, diente später als Wohnraum und stand dann zehn Jahre lang leer. Die damalige Besitzerin entschied sich schliesslich für eine Sanierung des Gebäudes, da es unter Denkmalschutz stand. Auch wenn sie die Investition als «nicht rentabel» einschätzte, wollte sie dem «Löwen» neues Leben einhauchen. So wurde aus dem schätzungsweise 200 bis 300 Jahre alten Gebäude 2013 ein mit Veranden erweitertes Dreifamilienhaus.

* Die Vertreterin der Eigentümerschaft will anonym bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen