Den Sonnenuntergang geniessen wie in Kalifornien: Romanshorn will den längsten Steg am Bodensee bauen Er soll zwischen 300 und 400 Meter messen. Auf der Plattform am Ende könnte sich der Stadtrat den Betrieb eines Restaurants vorstellen. Doch es sind noch einige Hürden zu nehmen. Markus Schoch 29.07.2020, 04.30 Uhr

So oder ähnlich wie dieser Steg am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein an der Ostsee könnte der Pier in Romanshorn aussehen. Bild: Michael Probst / AP

Die Idee ist nicht neu. Und sie schien schon einmal Wirklichkeit werden zu können. An der Expo 2027 sollte Romanshorn Hauptstandort im Thurgau sein und draussen im See eine Plattform erhalten. Davon jedenfalls träumte der damalige Stadtpräsident David H. Bon vor fünf Jahren. Weil weder die St. Galler noch die Thurgauer 2016 die nötigen Gelder für die Planung einer Landesausstellung in der Ostschweiz sprachen, blieb der Traum ein Traum.

Vielleicht geht er nun aber doch noch in Erfüllung. Der Stadtrat sieht eine neue Chance gekommen, wie Romanshorn auf einem anderen Weg zu einer neuen Attraktion am beziehungsweise auf dem Wasser kommen könnte. Richten sollen es die 127 Millionen Franken, die der Börsengang der Thurgauer Kantonalbank (TKB) dem Kanton in die Kassen spülte. Mit dem Geld will der Regierungsrat spezielle Projekte im Thurgau unterstützen. Eines davon soll ein Pier in Romanshorn sein. So nennt der Stadtrat den Steg, den er gerne mit finanzieller Hilfe aus Frauenfeld bauen möchte.

Die Kosten belaufen sich auf 3,5 Millionen Franken

Konkret erhofft sich die Behörde einen Beitrag von zwei Millionen Franken. Die restlichen eineinhalb Millionen Franken würde Romanshorn aus dem eigenen Sack bezahlen, sofern die Bevölkerung einverstanden ist. Stadtpräsident Roger Martin sagt:

Romanshorn TG - Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn, im Treppenhaus der Stadtverwaltung. Reto Martin

«Die Investition würde uns helfen, Romanshorn noch besser als Hafenstadt und Tourismusdestination zu positionieren.»

Die Seebrücke soll fünf bis sechs Meter breit und 300 bis 400 Meter lang sein und bis zum Punkt reichen, wo der Flachwasserbereich aufhört und der Tiefenwasserbereich beginnt. Damit wäre sie grösser als der vor zehn Jahren eröffnete Steg in Altnau (270 Meter), der den Rekord am Bodensee hält.

In direkter Verlängerung der Hafenstrasse

Gebaut werden soll der Pier genau dort, wo es Kees Christiaanse vor zwei Jahren vorschlug, als er bei einem Stadtgespräch eine Art Masterplan für die Entwicklung des Hafenareals vorstellte. Der emeritierte Professor für Architektur und Städtebau regte an, die Hafenstrasse als Boulevard mit Bäumen zu gestalten und allenfalls in der Verlängerung als Attraktion eine vom Ufer aus zugängliche Plattform im See zu installieren.

In diesem Bereich im Seepark würde der Steg auf den See hinaus führen. Bild: Reto Martin

Denkbar sei, dass es auf dieser Plattform auch einen Pavillon gibt, beispielsweise ein Restaurant, sagt Martin. «Der Ort wäre perfekt, man sieht den Alpstein, die Kirchtürme, unseren genialen Seepark, den beleuchteten Asco-Brunnen am Abend, Vorarlberg und den ganzen Obersee bis runter nach Konstanz, einfach alles!», zitiert die Stadt in den Bewerbungsunterlagen eine Person, die sich mit dem Wunsch nach einem solchen aussergewöhnlichen Aussichtspunkt an sie gewandt hatte. Und weiter:

«Alle würden uns um diese Lokalität beneiden und es wäre ein Publikumsmagnet wie in Santa Barbara und so vielen weiteren bekannten Küstenorten, wo die Piers eine unheimliche Anziehungskraft erzielen.»

Im Detail sind viele Fragen offen. So ist unklar, ob der Kanton als Bewilligungsinstanz seinen Segen zum Steg geben würde. «Wir haben die entsprechenden Abklärungen noch nicht getroffen», sagt Martin. Er gehe aber davon aus, dass es Spielraum gebe. Andernfalls wäre die Idee im Zusammenhang mit der Expo seinerzeit nicht auf den Tisch gekommen. «Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert.»

Zusammen mit dem Boulevard realisieren

Schnell werde es aber auf keinen Fall gehen, wenn die TKB-Millionen tatsächlich fliessen sollten und die Romanshorner mitmachen, sagt Martin.

«Ich rechne mit vier bis fünf Jahren, bis wir im besten Fall mit dem Bau beginnen könnten.»

Idealerweise würde gleichzeitig der Boulevard vom Bahnhof zu den Parkanlagen gestaltet, für den in der Investitionsrechnung erstmals im Jahr 2022 50'000 Franken eingestellt sind. Die beiden Projekte würden sich jedoch auch problemlos zeitlich versetzt realisieren lassen, sagt Martin.