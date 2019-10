Dem Weinfelder Stadtrat fehlt der Mutzum Buebetrickli gegen Scientology

Die Scientology wirbt mit einem Stand in der St.Galler Altstadt für ihre Lehre. (Bild: Reto Voneschen)

Gegner abgeblitzt: Stadt St.Gallen will Scientology-Standaktionen nicht beschränken

Nach Kritik an der Sekte: Die Stadt schliesst in einem Schreiben an Sektengegner eine Beschränkung der Standaktionen aus.