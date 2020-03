Dem Lengwiler Ekkharthof steht ein Führungswechsel bevor: Der langjährige Leiter Jürg Bregenzer kündigt seinen Rückzug an Jürg Bregenzer, der Vorsitzende der Institutionsleitung, geht im Mai 2021 in Pension. Seit 40 Jahren ist er am Ekkharthof tätig. Der Vereinsvorstand sucht derzeit eine Nachfolge. 03.03.2020, 11.55 Uhr

Jürg Bregenzer, der Vorsitzende der Institutionsleitung

am Ekkharthof, geht im Mai 2021 in Pension. Gesucht wird eine Nachfolge, die die Institution weiter auf Kurs hält. (Bild: pd/Klaus Stickl, Ekkharthof)

(red) Noch bis in den Spätsommer prägt die Baustelle den Alltag der sozialen Institution. Als letztes der neun Teilprojekte wird das Haupthaus saniert und umgebaut und die Umgebung neu gestaltet. Für eine Einrichtung dieser Grösse sind solche Veränderungen bei laufendem Betrieb eine grosse Herausforderung. Das Bauprojekt «Schule & Infrastruktur» hat von den Mitarbeitenden und den betreuten Menschen in den letzten drei Jahren viel abverlangt, heisst es in einer Mitteilung des Ekkharthofs.