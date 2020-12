Debatte Parlamentarier kritisieren den Weinfelder Stadtrat: Beim ÖV geht's zu langsam vorwärts An der Sitzung des Stadtparlaments vom Donnerstagabend sorgte die Antwort des Stadtrats auf eine Interpellation zur Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs für grosse Unzufriedenheit von allen Seiten. Mario Testa 18.12.2020, 17.20 Uhr

Nach dem Vorbild von Frauenfeld: Ein Mitfahr-Bänkli wäre bereits eine günstige und einfache Möglichkeit für eine Verbesserung des ÖVs in der Stadt Weinfelden, findet die Ratslinke. Bild: PD

«Der Stadtrat zieht für mich unverständliche Schlüsse aus der Abstimmung zum Stadtbus», sagt Marianne Scherrer (EVP). Zwar sei der Stadtbus im Frühling klar abgelehnt worden, die Diskussionen hätten aber deutlich gezeigt, dass für viele Weinfelderinnen und Weinfelder das Mobilitätsbedürfnis nicht abgedeckt ist. «Aus meiner Sicht reicht es einfach nicht, wenn man den Bushof ausbaut und teure Postautolinien betreibt.»

Markus Schönholzer, Stadtparlamentarier FDP und Interpellant. Bild: PD

Marianne Scherrer war nicht die einzige, die hart ins Gericht ging mit dem Stadtrat. Seine Antworten auf die Interpellation von Markus Schönholzer (FDP) zur Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs in Weinfelden bezeichnen die meisten Sprecher als oberflächlich bis vage. Der Interpellant selbst sagt, die Antwort sei knapp ausgefallen. Und weiter:

«Der Stadtrat will das Optimum raus holen mit Bahn und Postauto. Aber er will keine neue Abklärung machen für die innerstädtischen Mobilitätsbedürfnisse.»

Besonders bei der Bedarfsabklärung und im Bereich der subventionierten Taxis sei die Antwort zu knapp ausgefallen. «Wir wünschend, dass der Stadtrat den Ball aufnimmt.»

Fritz Streuli (SP) findet es schade, dass der Stadtrat sich nicht erkundigt, was es denn nebst Stadtbus alles für Alternativen gibt auf dem Markt. «Mir sind Angebote im Land bekannt, welche die Weinfelder Mobilitätsbedürfnisse auf alternative Art abdecken», sagt der Bahnbetriebsdisponent.

«Wenn man bei Fachverbänden Abklärungen machen würde, würde man Lösungen finden, die heute schon existieren.»

Er regt an, der Stadtrat solle doch beim VCS, dem Bundesamt für Verkehr oder dem Verband Öffentlicher Verkehr nachfragen.

Forderung nach einer Gesamtschau

Simon Wolfer (CVP) gibt sich diplomatisch, lobt das Engagement des Stadtrats für das Langsamverkehrskonzept, den Ausbau der Postautolinien und auch den bereits bestehenden subventionierten Taxibetrieb für das Quartier Burg. «Es müssen auch nicht alle Bedürfnisse über die Öffentliche Hand abgedeckt werden», sagt er, um dann doch noch ein «Aber» nachzulegen. «Für uns fehlt eine Strategie, über Abklärungen des Bedarfs und ein Zeithorizont.» Eine Gesamtschau wäre wünschenswert, sagt Wolfer. Wenn die fehle, wecke das nur unnötig individuelle Wünsche.

«Für uns ist nicht erkennbar, wohin die Reise führen soll oder dereinst könnte.»

Martin Müller, Stadtparlamentarier GP. Bild: Mario Testa

Martin Müller (GP) greift in die Schublade mit dem grössten Hammer, um seine Meinung von der Antwort des Stadtrates kundzutun. «Der Stadtrat nimmt damit uns Parlamentarier, die alle die Interpellation unterschrieben haben, nicht ernst. Die Antwort ist uns gegenüber respektlos.» Er sei erschüttert, dass es dem Stadtrat gleich sei, dass sich ältere Menschen nicht gut in der Stadt bewegen könnten.

Nach dieser Kropfleerete bringt Müller auch einen Vorschlag für bessere Mobilität in den Weilern um Weinfelden. «Mein Vorschlag wäre ein Mitfahrbänkli für Leute, die ins Stadtzentrum wollen. Das kostet fast nichts und es funktioniert in der Region Frauenfeld an verschiedenen Orten bereits gut.» Und zum Schluss seiner Worte gibt sich Müller kämpferisch:

«Im Bereich Mobilität muss das Weinfelder Parlament die Führung übernehmen. In diesem Punkt macht der Stadtrat auf Arbeitsverweigerung.»

Petra Merz (J&A) schliesst den Kreis der Votanten ab und sagt, es müsse ja nicht immer das Maximum angestrebt werden: «Es könnte ein Angebot geschaffen werden, das viele, wenn auch nicht alle Bedürfnisse abdecken würde.»

Stadtrat gibt absichtlich offene Antworten

Auch wenn Parlamentspräsidentin im Anschluss fast vergessen hätte, auch dem zuständigen und angegriffenen Stadtrat Hans Eschenmoser das Wort zu erteilen, darf dieser dann doch noch Stellung nehmen. «Die Kritik an der Beantwortung ist für mich klar, die musste kommen», sagt er. Hätte es keine Interpellation gegeben, hätte der Stadtrat von sich aus den Betrag für subventionierte Taxis erhöht und in diesem Bereich mehr Angebote geschaffen.

Hans Eschenmoser, Stadtrat Weinfelden. Bild: Mario Testa

«Aber nun haben wir die Diskussion. Und das ist gut.»

Er werde sich die Anregung von Fritz Streuli zu Herzen nehmen und sich umhören zu bereits bestehenden Lösungsansätzen. Auf die harsche Kritik von Martin Müller antwortet Eschenmoser. «Das kann man anschauen, wie man will. Wir haben die Antworten absichtlich offengelassen, um in der Diskussion zu hören, was möglich ist.» Der Stadtrat werde sich nun über die Weihnachtszeit überlegen, ob er nun selber aktiv wird, oder die bereits angekündigte Motion aus dem Stadtparlament abwartet.