Dauerstreit «Der Kreuzlinger Stadtrat befindet sich im komatösen Tiefschlaf»: Das Komitee für eine freie Festwiese lanciert eine weitere Volksinitiative Nachdem die Kreuzlinger Stimmberechtigten das Stadthaus auf der Festwiese am 7. März bachab geschickt haben, will das Komitee das Volk nun auch noch zur Realisierung von Stadtwiese und Tiefgarage befragen. Rahel Haag Aktualisiert 27.04.2021, 13.09 Uhr

Das Komitee für eine freie Festwiese will die Planung einer Stadtwiese und Tiefgarage vorantreiben. Bild: Reto Martin

Das Komitee macht weiter Druck. Nicht einmal zwei Monate nachdem es mit seiner Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese erfolgreich war, lanciert es bereits die nächste. Deren Inhalt: Stadt- und Gemeinderat sollen eine Botschaft zur Gestaltung einer Stadtwiese und zum Bau einer Tiefgarage beim Bärenplatz ausarbeiten.

Diesbezüglich habe die Stadt mit dem Projekt «Dialogos» aus dem Jahr 2007 bereits eine Grundlage in der Schublade. Xaver Dahinden, Mitglied des Komitees sagt:

«Man könnte die Planung ohne grossen Aufwand angehen.»

Xaver Dahinden, Mitglied des Komitees für eine freie Festwiese. Bild: Donato Caspari

Das Vorhaben, die Festwiese neu zu gestalten und eine Tiefgarage zu bauen, hätten sie als Komitee zu keinem Zeitpunkt bekämpft. Es werde auch von einem Grossteil der Bevölkerung unterstützt, ist Guido Leutenegger, Mitglied des Komitees, überzeugt. Er sagt: «Das Blech muss unter den Boden, die grüne Wiese obendrauf.»

Voraussetzung ist ein Alternativprojekt

Der Stadtrat verwies in diesem Zusammenhang Mitte März auf die juristische Faktenlage, die keinen Handlungsspielraum lasse. Damals sagte Stadtpräsident Thomas Niederberger, das Projekt Schlussstein, das ein Stadthaus auf der Festwiese vorsah, könne allein das Volk durch die Annahme eines Alternativprojekts definitiv abschreiben.

«Bis zu dieser Volksabstimmung sind daher auch keine Investitionen für die Gestaltung der Festwiese oder den Bau einer Tiefgarage möglich.»

Thomas Niederberger, Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Die Erarbeitung eines Alternativprojekts hat laut Niederberger bereits begonnen. Im Rahmen der offenen Neuplanung werde die Frage der künftigen Zentrumsgestaltung natürlich nicht ausgeklammert.

Leutenegger sagt bezüglich des Vorgehens: «Der Stadtrat befindet sich im komatösen Tiefschlaf.» Man habe jetzt die Chance, einen grösseren Grünraum in der Stadt zu schaffen. «Die Festwiese ist jetzt reif.» Die Arbeit an alternativen Projekten müsse parallel dazu erfolgen.

Das Komitee will voraussichtlich bereits am Freitag mit dem Sammeln von Unterschriften für seine Volksinitiative beginnen. Anschliessend bleiben den Mitgliedern drei Monate Zeit. Insgesamt müssen acht Prozent der Kreuzlinger Stimmberechtigten unterzeichnen, damit die Initiative zustande kommt. Sollte alles nach Plan verlaufen, könnte die Initiative in rund anderthalb Jahren zur Abstimmung kommen.