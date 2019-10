Die Tafeln sind weg vom Boulevard. Dies mündet bei einigen in Euphorie, bei andern in Frust.

Das zwiespältige Ende eines Kreuzlinger Verkehrsversuches Die Tafeln sind weg vom Boulevard. Dies mündet bei einigen in Euphorie, bei andern in Frust. Urs Brüschweiler

Werkhofmitarbeiter entfernen am Mittwochmorgen die Signalisation. (Bild: Urs Brüschweiler)

Die Mitarbeiter des Werkhofes bekamen am Mittwoch in der Früh Verschiedenes zu hören, als sie die Verkehrstafeln rund um den Boulevard wegräumten. «Das könnt ihr doch nicht machen!», rief ihnen eine Busfahrerin lachend zu. In dem Teilstück der Schützenstrasse zwischen Karussell und Boulevard wird der Stadtbus künftig wieder Autos begegnen. Ein Autofahrer meinte schelmisch, sie sollen die Tafeln nicht zu weit wegbringen.

Sie müssten sie vielleicht bald wieder aufstellen. Doch der Verkehrsversuch ist seit Mittwoch – nach insgesamt fast 500 Tagen – definitiv beendet. Das hatte der Stadtrat so entschieden, weil keine mehrheitsfähige Lösung habe gefunden werden können. Nun arbeite man andere, vorwiegend gestalterische, Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung und Verkehrsberuhigung aus, hiess es aus dem Stadthaus.

Quartierverein setzt auf eine Willkommenskultur

Von Seiten des Quartiervereins Bodan begrüsse man dieses Vorgehen, schreibt dessen Vorstand.

«Es wäre schön, wenn wir es gemeinsam zu Stande bringen, dass im Boulevard nur noch diejenigen Fahrzeuge verkehren, welche hier tatsächlich etwas zu suchen haben!»

Das müsse auch ohne Verbotsschilder möglich sein, heisst es weiter in der Mitteilung.

Gar von einem Neuanfang und einer zu etablierenden Willkommenskultur auf dem Boulevard, spricht man beim Quartierverein. Er möchte bei dem nun startenden Prozess als Partner dabei sein und macht gleich einige Vorschläge: Willkommens- und Informationsstelen, Bodenmarkierungen, vermehrte Nutzung durch den Wochenmarkt, Verkehrslenkungsmassnahmen im Umfeld und eine Aufwertung der Zufahrtsstrassen zum Boulevard sind nur einige der Ideen aus dem Bodanquartier.

Initiativkomitee steht nun mit leeren Händen da

Die komplett entgegengesetzte Gemütslage zeigt sich bei Jost Rüegg. Er vertritt das Initiativkomitee für einen autofreien Boulevard. Um 30 bis 40 Prozent sei der Verkehr in der Versuchsphase zurückgegangen. Das sei eigentlich ein Erfolg, auf dem man mit Anpassungen und Verbesserungen hätte aufbauen können. Aber die Stadt habe den Versuch nie positiv begleitet.

«Im Nachhinein hätten wir uns nicht auf den Kompromiss einlassen und die Volksinitiative damals nicht zurückziehen sollen.»

In der Tat steht das Initiativkomitee, das 2013 rund 900 Unterschriften für ein autofreies Zentrum gesammelt hatte, nun mit leeren Händen da. Jost Rüegg befürchtet, dass sich die vielen aktuellen Vorschläge und Versprechen für eine sanfte Verbesserung der Situation als «warme Luft» entpuppen werden. «Wir werden nun erst einmal abwarten, was weiter passiert und lassen uns aber auch gerne positiv überraschen.»