«Das Werk verändert sich stetig»: Theagovia probt für ihr nächstes Theaterstück Der Verein Theagovia Theater probt für die diesjährige Aufführung. Das Stück «Zukunftsmusik» spielt im Jahr 2060. Deborah Hugentobler 14.10.2020, 17.10 Uhr

Die Schauspieler des Vereins Theagovia Theater proben fleissig für das aktuelle Stück. Bild: Andrea Stalder

(Weinfelden, 13. Oktober 2020)

Farbige Perücken, weisse Overalls und Sonnenbrillen tragen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Vereins Theagovia Theater am Dienstagabend in ihrer Probe. Zwei Mal in der Woche proben sie zurzeit im Theaterhaus Thurgau für ihr neues Stück «Zukunftsmusik».