Das Weinfelder Stadtparlament schweigt zum Bahnhofskonzept In der Budgetdebatte des Stadtparlaments gaben am Donnerstag Kinderkrippenbeiträge und Strassen zu reden. Eine Antwort des Stadtrats zum Bahnhofskonzept wird nicht weiter diskutiert. Viviane Vogel 06.12.2019, 17.05 Uhr

In der Budgetdebatte nimmt Stadtrat Daniel Engeli Stellung zu Fragen des Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission Stefan Wolfer. (Bild: Viviane Vogel)

Die Diskussion kommt am Donnerstagabend an der Sitzung des Stadtparlament schnell ins Rollen. Anfangs der Beratung zum Budget 2020 meldet sich Harald Jöhr (SVP). Er will die 27'000 Franken für eine Maskenwaschanlage für die Feuerwehr streichen. «Weder Modernisierung noch Schutz erfordern es – sogar Bernhardzell schafft es ohne.»

Marcel Preiss (GLP) reagiert: «Sparen kann nach hinten losgehen. Auch ist der Vergleich mit Bernhardzell nicht angebracht, da dort ein Atemschutzzentrum steht und sich auch die Brandmittel unterscheiden.» Der Streichungsantrag wird mit 20 zu 4 Stimmen abgelehnt.

Beiträge an Kinderkrippen bleiben im Budget

Eine längere Debatte dreht sich um die finanzielle Unterstützung von Kinderkrippen. Simone Brunschweiler (FDP) findet: «Ich verstehe nicht, wieso das Chinderhuus weniger als die Kita Wyfelde erhält.» Sie fordert einen Schlüssel zu den Berechnungen. Für Manuel Strupler (SVP) soll Fremdbetreuung aus der eigenen Tasche bezahlt werden.

«Wer arbeiten gehen will, anstatt die Kinder zu erziehen, hat das selbst entschieden.»

Wenn, dann sollte die Wirtschaft ihre Arbeitskräfte unterstützen, und nicht die Allgemeinheit. Stadträtin Veronica Bieler-Hotz hält dagegen:

«Es muss im Interesse der Stadt sein, Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zur Frauenförderung gehören auch Kinderkrippen.»

So bleibt der Unterstützungsbeitrag unangetastet. Tatsächlich gestrichen wird an diesem Abend der Investitionsbeitrag für Abklärungen zum West-Portal der BTS in der Höhe von 50000 Franken.

«Es sollte uns weh tun, Grünflächen zuzuteeren.»

Im Investitionsbudget liefert die geplante Erschliessung des Industriegebiets bei der KVA, südlich der Bahngleise Gesprächsstoff. Eine Zufahrtsstrasse von Osten her über eine Verlängerung der Bürglenstrasse ist projektiert. Reto Frei (GP) beantragt die Streichung: «Es sollte uns je länger desto mehr weh tun, Grünflächen zuzuteeren.»

Fritz Streuli (SP) fragt, ob der Stadtrat schon Alternativen wie eine Zufahrt über das Kibag-Areal geprüft hat. Daniel Engeli antwortet: «Der Stadtrat und die Kibag sind noch auf der Suche nach einer flächensparenden, grünen Lösung.» Aktuell ginge es nur um die Projektierung – zugeteert werde vorläufig nichts. Das Parlament einigt sich darauf, die Bezeichnung Bürglenstrasse zu streichen, die Projektierung aber im Investitionsbudget zu behalten.

Debatte zur Interpelation wird nicht gewünscht

Zur im Mai eingereichten und vom Stadtrat beantworteten Interpellation bezüglich des Betriebs- und Gestaltungskonzepts des Bahnhofs nahm der Dritt-Unterzeichnende Samuel Curau (JA) Stellung. «Wir haben uns gefreut über die konstruktive Antwort.» Trotz einiger offengelassener Fragen und eines Missverständnisses verzichten die drei Interpellanten auf eine Debatte. «Wir sehen keinen Diskussions-, sondern Handlungsbedarf.»

Martin Müller (GP) will aber über die Interpellation diskutieren. Sein Antrag wird mit 14:11-Stimmen abgelehnt. Es folgen einige einfache Anfragen und ein Vorwurf Müllers:

«Es ist ein demokratisches Armutszeugnis von uns, wenn wir über die Interpellation nicht reden.»

Budget 2020 der Stadt Weinfelden Steuerfuss bleibt bei 60 Prozent Der Steuerfuss der Stadt Weinfelden bleibt bei 60 Prozent. Das hat das Stadtparlament einstimmig entschieden. Ebenso einstimmig angenommen hat es das Budget 2020, welches ein Defizit von 631000 Franken vorsieht. «Die Budgetberechnung geht von einem positiven Volksentscheid über die Steuergesetzrevision im Februar aus», sagt Stefan Wolfer, Präsident der Geschäftsprüfungskommission. Die Steuergesetzrevision sieht eine Senkung des Gewinnsteuersatzes von 4 auf 2,5 Prozent vor. «Bei einem Nein in dieser Abstimmung hätten wir einen Überschuss.» Bei einem Ja erwartet die Kommission – wie schon der Stadtrat – eine Kompensierung des Ausfalls dank einer positiven Entwicklung des Gewerbes und der Industrie in Weinfelden. Das um 50000 Franken gekürzte Investitionsbudget sieht nun noch Investitionen von 5,56 Millionen vor.