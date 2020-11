Das Virus zieht ostwärts: Nach dem Hinterthurgau und Weinfelden sind nun Amriswil und Bischofszell die Corona-Hotspots des Kantons Thurgau Coronapandemie: Sechs der zehn Thurgauer Gemeinden mit den höchsten Fallzahlen pro 100'000 Einwohner in der vergangenen Woche liegen in den Regionen Amriswil und Bischofszell. Eine Spurensuche. Manuel Nagel und Georg Stelzner 21.11.2020, 05.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Alters- und Pflegezentrum in Amriswil hat die Coronapandemie bislang gut unter Kontrolle. Eine Tafel weist Besucher auf die aktuellen Vorsichtsmassnahmen hin. Ohne Voranmeldung wird niemandem Zutritt zum Heim gewährt. Das hat sich bisher bewährt. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 20. November 2020)

Die Schlagzeile auf der Titelseite der «Thurgauer Zeitung» vor zwei Wochen hat aufgeschreckt: «Coronatod im Altersheim» war da zu lesen. Damals traf es den Hinterthurgau und die Region um Weinfelden heftig. Mehr als ein Drittel aller Todesfälle im Thurgau, die mit dem Coronavirus im Zusammenhang standen, betrafen das Weinfelder Alterszentrum.

Nun verlagerte sich der Hotspot weiter in Richtung Osten. Rechnet man die aktuellen Fallzahlen hoch, so folgen hinter Spitzenreiter Mammern fast ausschliesslich Gemeinden aus dem Oberthurgau und der Region Bischofszell.

Dominique Nobel

Leiter des Alters- und Pflegezentrums (APZ) in Amriswil Bild: PD

Auch Dominique Nobel hat die Schlagzeile vom 7. November betroffen gemacht. Nobel ist Leiter des Alters- und Pflegezentrums (APZ) in Amriswil. Es habe auch bei seinen Heimbewohnern eine Verunsicherung gegeben, sagt Nobel. Und weil Amriswil mit 149 Fällen eine Spitzenposition einnimmt, ist es naheliegend, zuerst in Nobels Heim nachzufragen.

Schnell wird klar, dass im Gegensatz zu den Zahlen vor zwei Wochen die Ursachen nicht im Alters- und Pflegezentrum liegen. Dominique Nobel sagt:

«Seit Beginn der Pandemie haben wir keine einzige an Corona erkrankte Person unter den Heimbewohnern.»

Lediglich ein Mann, der erst kürzlich ins APZ einzog, sei bereits positiv zu ihnen gekommen. Er sei aber von Beginn weg isoliert worden und man habe diesen Fall im Griff.

Drei Todesfälle im Bischofszeller Sattelbogen

Das Amriswiler Alters- und Pflegezentrum unternimmt alles, damit es auch so bleibt. So dürfen die Bewohner nur im grosszügigen Park spazieren gehen, nicht aber von Angehörigen abgeholt werden. Diese müssen sich voranmelden, wenn sie zu Besuch kommen, und die Treffen finden unter speziellen Voraussetzungen mit ausreichend Abstand und mit Masken statt.

Doch Nobel ist sich bewusst, dass es auch von Glück oder Pech abhängt, ob eine Institution von Corona heimgesucht wird. Es sei deshalb heikel, ein Heim an den Pranger zu stellen.

Sieben Gemeinden im Oberthurgau sind in den Top 10 Als der Fachstab Pandemie am Montag, 16. November, seine allwöchentliche «Übersicht Covid-19-Lage im Kanton Thurgau» veröffentlichte, fielen die hohen Fallzahlen im Oberthurgau und in der Region Bischofszell auf. Nicht weniger als sieben Gemeinden sind in den Top 10 vertreten, wenn relativ auf 100'000 Einwohner hochgerechnet wird. Darunter auch die beiden Zentrumsgemeinden Amriswil und Bischofszell. (man) 1.) Mammern (11 Fälle/1672 relativ)

2.) Hohentannen (9/1541)

3.) Hauptwil-Gottshaus (28/1409)

4.) Salmsach (17/1169)

5.) Amriswil (149/1084)

6.) Erlen (40/1063)

7.) Tobel-Tägerschen (16/999)

8.) Braunau (8/983)

9.) Zihlschlacht-Sitterdorf (23/944)

10.) Bischofszell (56/939)

Quelle: www.statistik.tg.ch

Leo Bär

Vorsitzender der Geschäftsleitung des Regionalen Alters- und Pflegezentrums Sattelbogen in Bischofszell. Bild: Reto Martin

Nicht so glimpflich davongekommen ist das Alterszentrum Sattelbogen in Bischofszell. Dort beklagt man im «Haus am Städeli», der Abteilung für Personen, die an Demenz leiden, seit 17. Oktober drei Todesfälle. Laut Institutionsleiter Leo Bär hatten die Verstorbenen bereits eine Vorerkrankung.

Auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe es im «Städeli» mehrere Personen gegeben, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Doch Leo Bär sagt:

«Inzwischen sind aber alle wieder wohlauf.»

Im Alters- und Pflegeheim gab es unter den Bewohnern und Mitarbeitenden ebenfalls mehrere Infizierte. Bis 19. November musste eine Abteilung unter Quarantäne gestellt werden. «Wir hatten Glück, dass die Fälle gestaffelt aufgetreten sind und das Personal bei der Arbeit grosse Flexibilität beweist», erklärt Bär. Für Kontakte mit Bewohnern gibt es drei Möglichkeiten: die Videotelefonie oder– nach Voranmeldung – Spaziergänge auf dem Areal und Begegnungen in der Besucherzone.

Eine Momentaufnahme und ein Abwärtstrend

Aufmerksam, aber gelassen verfolgt Thomas Weingart, der Stadtpräsident von Bischofszell, die Statistiken. «Das ist immer eine Momentaufnahme und man muss dabei die Relationen sehen», gibt Weingart zu bedenken. So habe es in der Zeit vom 11. bis 18. November gerade mal 28 Neuinfizierte gegeben – dies bei einer Einwohnerzahl von 5900. Zuletzt habe sich sogar ein Abwärtstrend eingestellt.

Thomas Weingart

Stadtpräsident von Bischofszell Bild: Reto Martin

«Eine Dramatik kann ich da nicht erkennen», sagt Weingart. Er betont aber auch, dass man es mit der Kontrolle in Bischofszell sehr ernst nehme. Die Stadtpolizei überwache die Einhaltung der Vorschriften auf öffentlichem Grund, bei Vereinsaktivitäten und in der Gastronomie regelmässig. Der Stadtpräsident Thomas Weingart sagt:

«Den Vereinen und Gastwirten in Bischofszell kann ich ein sehr gutes Zeugnis ausstellen.»

In der Volksschulgemeinde Bischofszell befinden sich derzeit drei der rund 1300 Schüler wegen eines positiven Testergebnisses in Selbstisolation. Lehrpersonen sind laut Auskunft von Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser momentan nicht betroffen; den ersten Fall habe man aber bereits im September gehabt.

Nach den Herbstferien sei es nötig gewesen, in Zihlschlacht eine ganze Klasse in Quarantäne zu schicken. «Dass es zu keiner dramatischen Ausweitung kommt, zeigt mir, dass unser Schutzkonzept funktioniert», sagt Pasche. Damit das so bleibt, würden Hauswarte und Schulleiter für diese Problematik speziell sensibilisiert. Die Schulpräsidentin räumt ein, dass es manchmal schwierig sei, die Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen.

Regionale Zentren ziehen Konsumenten an

Lukas Hoffmann

Gemeindepräsident von Hohentannen Bild: PD

Den unrühmlichen zweiten Platz, den Hohentannen in der aktuellen Statistik einnimmt, kommentiert Gemeindepräsident Lukas Hoffmann so: «Wir können hier gut auf Distanz gehen, doch haben wir auch Leute, die ihren Beruf auswärts ausüben und so mit anderen Personen in Kontakt kommen.» Man behalte die Zahlen selbstverständlich im Auge, gerate deswegen aber nicht in Panik.

Auch in Amriswil beobachtet Stadtpräsident Gabriel Macedo die Situation: «Als Zentrums- gemeinde mit vielen Einkaufsmöglichkeiten sind wir natürlich anfälliger für hohe Fallzahlen.» Diese seien mit ein Grund gewesen, so Macedo, dass man die Gemeindeversammlung vom 10. Dezember abgesagt habe.

Matthias Gehring

Gemeindeammann von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Reto Martin

Der Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, das in der Tabelle auf dem dritten Platz liegt, vermutet ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Fallzahlen und Einkaufen. Matthias Gehring sagt:

«Viele unserer Einwohner fahren halt nach Bischofszell, um ihre Besorgungen zu machen.»

Doch von den aktuellen Zahlen will auch er sich nicht beunruhigen oder gar verrückt machen lassen. Aber eine schlüssige Erklärung, weshalb nun gerade der Osten des Thurgaus zum Corona-Hotspot geworden ist, hat niemand.