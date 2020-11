Die jüngsten Coronamassnahmen des Bundesrats unterbrechen den Erfolgslauf des FC Bischofszell Dem Fussballclub aus der Rosenstadt entgehen wichtige Einnahmen, muss er doch davon ausgehen, gutbesuchte Anlässe im Winterhalbjahr nicht durchführen zu können. Wird die unterbrochene Meisterschaft im Frühjahr fortgesetzt, wartet auf die Spieler ein dicht gedrängtes Programm. Georg Stelzner 07.11.2020, 04.20 Uhr

Auf der Spielerbank des Sportplatzes Bruggfeld sitzend: Thomas Mauchle, seit zwei Jahrzehnten Präsident des FC Bischofszell. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 28. April 2020)

Am 25. Oktober bezwingt der FC Bischofszell den FC Fortuna auswärts 2:1. Nach diesem Sieg in St.Gallen führen die Rosenstädter in der 3.-Liga-Gruppe 3 die Tabelle an. Freude herrscht.

Dann verschärft der Bundesrat im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie die Massnahmen. Ab Donnerstag, 29. Oktober, ist der Trainings- und Meisterschaftsbetrieb im Regionalfussball bis auf weiteres untersagt.

Die Gelegenheit, das Momentum zu nutzen, um das Punktekonto aufzustocken, platzt wie eine Seifenblase. Zwei Spiele wären für den FCB in der Hinrunde noch auf dem Programm gestanden. Sie sollen im Frühjahr nachgeholt werden.

Grosses Ansteckungsrisiko, immer geringere Freude

«Anfang Oktober war damit noch nicht zu rechnen, doch dann ging es plötzlich schnell», sagt Thomas Mauchle, der Präsident des FC Bischofszell, zum Unterbruch der Meisterschaft. Angesichts der rasanten Zunahme von Neuinfektionen sei diese Massnahme keine grosse Überraschung mehr gewesen.

Im Verein hätten alle Verständnis für die einschneidenden Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, zumal das Ansteckungsrisiko von Woche zu Woche gestiegen und die Freude an der Ausübung des Sports durch das geforderte Schutzkonzept erheblich getrübt worden sei.

Im Frühjahr wird die Belastung für die Spieler hoch sein

Die Situation der ersten Mannschaft beschreibt Mauchle so: «Wir hätten die Hinrunde gerne heuer abgeschlossen, denn nun erwartet uns zu Beginn des neuen Jahres ein dicht gedrängtes Programm, da wir auch Cup noch vertreten sind.»

Angst, im Frühjahr nicht mehr an die Erfolge des Herbstes anknüpfen zu können, habe er nicht, versichert der FCB-Präsident. Der Meisterschaftsunterbruch dürfte dem FCB ohnehin nicht völlig ungelegen kommen. Mauchle erinnert an die Probleme in jüngster Vergangenheit mit verletzten und gesperrten Spielern.

Gesellschaftliche Anlässe fehlen und damit auch Einnahmen

Mehr als in sportlicher Hinsicht wird der FCB die aktuellen Massnahmen des Bundesrats im finanziellen Bereich zu spüren bekommen. Der FCB finanziert sich massgeblich durch Einnahmen, die mit gesellschaftlichen Anlässen oder sportlichen Veranstaltungen generiert werden.

An die Durchführung der Bad-Taste-Party und der Kornhallenfasnacht sei unter den gegebenen Umständen nicht zu denken, und auch das internationale Junioren-Hallenturnier im Februar hänge an einem seidenen Faden, erklärt Mauchle: «Es könnten uns in der Kasse mehrere 10'000 Franken fehlen.»

Thomas Mauchle, Präsident des

FC Bischofszell: «Eine Alternative

zum Unterbruch der Meisterschaft

im Amateurbereich gibt es meiner Meinung nach nicht. In finanzieller Hinsicht ist diese Situation für uns

aber schon eine Herausforderung.»

Umso glücklicher ist der FCB- Präsident, dass die Hauptversammlung im September einverstanden war, die Mitgliederbeiträge im Sinne einer vorsorglichen Massnahme einmalig um maximal 50 Prozent anzuheben. «So werden wir mit einem blauen Auge davonkommen.»

Trainer verordnet Spielern individuelles Training

Zurück zum Sport. Thomas Mauchle befürchtet keinen Abbruch der Meisterschaft. Er geht von einer Fortsetzung im Jahr 2021 aus. Bis dahin werden die Spieler mit einem individuellen Programm an ihrer Fitness arbeiten.

An Motivation dürfte es nicht fehlen, kann der FC Bischofszell im März 2021 doch im Cup-Viertelfinal gegen den FC Bütschwil antreten, und die Tabellenführung soll auch verteidigt werden. «Unser sportliches Ziel ist es, vorne zu bleiben», betont Mauchle.