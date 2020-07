Interview «Das tut weh»: Weil in diesem Jahr kaum Events stattfinden, bricht der Absatz des Amriswiler «Himbeerwy» ein Nach Absage der Siebenschläferevents versucht Organisator Pius Angehrn, den firmeneigenen Himbeerwein über andere Wege zu verkaufen. Deshalb schickt er jetzt Holzschnitzel und Wein zu den Fans nach Hause. Interview: Sheila Eggmann 21.07.2020, 04.10 Uhr

Vergangenes Wochenende hätten die Siebenschläfer zum 21. Mal im Wald getanzt. Doch in diesem Jahr stand Pius Angehrn, Inhaber Bilchener GmbH, alleine unter den Tannen. Donato Caspari

In diesem Jahr wird nicht getanzt im Wald: Die Siebenschläferparty, die jeweils über ein Wochenende 7000 Gästen anlockt, findet zum ersten Mal in 20 Jahren nicht statt. Das bringt das Unternehmen SSP Gmbh, welche die Party organisiert und deren Mutterfirma, die Bilchener GmbH, in Bedrängnis: Es fehlen wichtige Einnahmen. So bricht etwa der Absatz des firmeneigenen «Himbeerwy» ein.

Pius Angehrn, wie viele Flaschen «Himbeerwy» werden normalerweise am Siebenschläferwochenende getrunken?

Das ist schwer zu sagen, aber es sind Tausende. Überhaupt verkaufen wir unseren Wein hauptsächlich an Veranstaltungen, etwa an der Wega oder am Seenachtsfest Romanshorn, wo wir jeweils eine mobile Bar aufstellen. Nur etwa 15 Prozent setzen wir über den Detailhandel ab.

Dieses Jahr fällt aber fast alles ins Wasser. Wie fest schmerzt der Verlust?

Es tut logischerweise weh. Einer unserer Betriebszweige ist jetzt weggebrochen.

Und es entstehen wohl weiterhin Kosten.

Ja, vor allem Personalkosten, denn Bilchener beschäftigt das ganze Jahr über fünf Mitarbeitende. Ausserdem fallen die Lagerkosten ins Gewicht. Alleine für das Material unserer Party benötigen wir eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern.

Stecken Sie jetzt den Kopf in den Sand?

Nein. Ich will nicht jammern. Natürlich machen wir in guten Jahren Rückstellungen. Denn wir müssen auch für Jahre mit schlechtem Wetter gewappnet sein. Ausserdem sehe ich Vorteile in den vielen Absagen: Wir hatten noch nie so viel Zeit, um neue Projekte anzureissen. Ich denke, Corona wird nicht einfach von heute auf morgen verschwinden. Deshalb müssen wir lernen, damit umzugehen.

Eine Ihrer Ideen ist, den «Himbeerwy» über andere Wege zu verkaufen.

Ja. Wir haben Wein, Holzschnitzel und gute Beziehungen zu unseren DJs. Deshalb haben wir uns überlegt, ein Paket anzubieten. Dort drin sind sechs Himbeerweine, eine Musikbox, eine Playlist unserer DJs und Holzschnitzel – fürs Feeling.

Was versprechen Sie sich davon?

Es ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Wir verdienen daran nichts. Es ist als Anerkennung gedacht. Für die Leute, die Jahr für Jahr zu uns kommen und dafür verantwortlich sind, dass es uns überhaupt gibt. Sie können die Siebenschläferparty jetzt zu Hause feiern.

Falls Corona auch im nächsten Sommer noch nicht vom Tisch ist: Ist es denkbar, eine kleinere Siebenschläferparty durchzuführen?

Nein. Wir können diese Party nicht mit nur tausend Leuten durchführen. Die Stimmung wäre nicht dieselbe. Da muss man gar nicht anfangen, zu rechnen. Eine Variante wären aber kleinere Aktivitäten. Wir haben bereits mehrere Konzepte ausgearbeitet und eingereicht. Wir müssen jetzt lernen, kleinere Brötchen zu backen.

Wie lange wollen Sie noch weitermachen?

In dieser Branche muss man von Jahr zu Jahr schauen. Aber ich gehe fest davon aus, dass es die Siebenschläferevents auch in zwei Jahren noch geben wird.

Hinweis: Party Package, 99 Franken, www.siebenschläferparty.ch