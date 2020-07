Serie Das Tägermoos lässt alles gedeihen: Wie ein Stück Schwemmland zu einem staatsrechtlichen Kuriosum wurde, wo heute bestes Gemüse wächst Rüebli wachsen hier gerader als anderswo, heisst es. Aber ohne kilometerlange Drainagen würde sich das Ackerland bald wieder in eine Moorlandschaft verwandeln. Emil Keller 29.07.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Vater von Gemüsebauer Rainer Schächtle war in den 1960er-Jahren beteiligt an der Modernisierung des Kanalsystems durch das Tägermoos. (Bild: Donato Caspari)

Grausiges verbirgt sich unter der Erde im Tägermoos: Im Mittelalter stand hier der Galgen der Stadt Konstanz. Reste seines Steinfundaments liegen noch immer unter einem Erdhügel begraben und der «Galgenweg» erinnert an diese schaurige Stätte.

Tod und Zerfall sorgen im Tägermoos dafür, dass das Leben und die Natur blühen. Einst Teil des Bodensees, lagerten sich über die Jahrtausende Seesedimente ab und bilden heute als sogenannte «Seekreide» den Untergrund des Tägermoos. «Das Gebiet ist nach und nach verlandet und die laufend absterbenden und dort verbleibenden Pflanzen sorgten für eine starke organische Schicht auf der Seekreide», erklärt Philipp Trautzl. Er ist Berater für Gemüsebau am Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg und sieht zwei Gründe dafür, dass die 150 Hektar grosse Fläche von den Tägerwilern Paradies genannt wird:

der leicht zu bearbeitende Boden

und die Nähe zum Wasser.

Das volle Programm an Gemüse anbauen

Ein Landwirt, der in der dritten Generation von diesen guten Bedingungen profitiert, ist Rainer Schächtle. «Hier können wir das volle Programm an Gemüse anbauen», sagt er und beginnt, die Vielzahl an Feingemüsesorten aufzuzählen, die auf seinem Land wachsen. Der lehmige Boden mache es einfacher, das Wurzelgemüse herauszuziehen und das Wasser für die durstigen Nutzpflanzen darf er direkt aus dem Seerhein pumpen.

«Der Boden ist das Kapital,

von dem der Landwirt lebt.»

Gemüsebauer Rainer Schächtle weiss den fruchtbaren Ackerboden zu schätzen. (Bild: Donato Caspari)

Ein sumpfiges, häufig überschwemmtes und wertloses Gebiet

Bereits im Namen «Tägermoos» verbirgt sich, dass das Ackerland einst ein feuchtes «Anmoor» war. Der althochdeutsche Ausdruck «teger» wird für Lehmerde benutzt und der Begriff «Moos» weist auf ein ausgesprochen feuchtes Gebiet hin. Lange Zeit war das Schwemmland nicht mehr als eine Viehweide für die Allgemeinheit.

Der Konstanzer Historiker Tobias Engelsing hat ein Buch verfasst über das Tägermoos. (Bild: Andrea Stalder)

Das ändert sich erst nach dem Mittelalter, wie Tobias Engelsing in seinem Buch «Tägermoos – ein deutsches Stück Schweiz» aufgearbeitet hat. Im Jahr 1931 beschreibt der Thurgauer Regierungsrat Albert Leutenegger das Tägermoos rückblickend als «ein sumpfiges, häufigen Überschwemmungen ausgesetztes und daher fast wertloses Gebiet.»

Der Impuls kam vom Österreichischen Kaiser

Von allein kamen die Konstanzer jedoch nicht auf diese Idee, wie Museumsdirektor Engelsing in seiner Quellenarbeit herausfand. Der Impuls dazu kam 1769 von der kaiserlichen Regierung in Wien (Konstanz gehörte von 1548 bis 1806 zum habsburgischen Vorderösterreich): alle brachliegenden Allmendweiden sollten urbar gemacht und aufgeteilt werden. Also wurde das Gelände vermessen, Entwässerungsgräben gezogen und die so geschaffenen 643 Parzellen unter den Bürgern der Stadt Konstanz verlost.

Dünger frei Haus

Wie aus einem Moor bestes Ackerland wird, erklärt Gemüseexperte Trautzl: «Mit dem Bau der Entwässerungsgräben setzte der Mineralisierungsprozess ein. Die organische Masse wurde durch Sauerstoffzufuhr umgebaut und dadurch Nährstoffe freigesetzt.»

Zeugen dieser Agrarreform finden sich noch heute im Tägermoos. Alle paar hundert Meter ziehen breite Kanäle, die bis an den Seerhein führen, dicke Furchen durch das Land. Schächtles Vater zählte in den 1960er-Jahren zu den Gemüsebauern, welche diese Entwässerungsgräben modernisierten und auch Drainagen zogen. Das ganze Tägermoos ist mit kilometerlangen Rohren durchzogen, welche dem nur zwei Meter über dem See liegenden Land Wasser entziehen und in den Seerhein abführen.

Bis zu dieser modernen Landwirtschaft war es noch ein weiter Weg. Erst 1875 konnte der damalige Konstanzer Bürgermeister Max Stromeyer sich von den Altlasten der «Allmendordnung» befreien und das Ackerland grossflächig an Bauern verteilen. Es war der Beginn der professionellen Nutzung der Flächen.

Die Zahl der Gemüsebauern hat sich halbiert

Diese Zusammenlegung von Land beobachtet Bauer Schächtle seit Jahren. Als er den Hof übernahm, hatte er noch 30 Berufskollegen. Heute sind es noch 15. Ein wenig betrübt blickt Schächtle deshalb vorbei an seinen Gewächshäusern in die Zukunft.

«Wenn ich aufhöre,

habe auch ich niemanden,

der den Betrieb übernimmt.»

Durch den Siedlungsdruck liegt der eigentliche Wert des Bodens wohl schon lange nicht mehr in der landwirtschaftlichen Nutzung. Als Filetstück direkt am Seerhein wäre das Tägermoos begehrtes Bauland.

Der Sonderstatus als Schutz vor Überbauung

Dass dort noch Gemüse angebaut wird, verdankt das Tägermoos seinem speziellen Status. Staatsrechtlich zur Schweiz gehörend, übt Konstanz als Eigentümerin des Landes Verwaltungsaufgaben aus. Der Sonderstatus als Schutz vor Überbauung Als Naturfreund ist Philipp Trautzl froh über den hoheitlichen Grenzfall:

«Würde das Tägermoos nur der Schweiz oder Deutschland gehören, bin ich sicher, dass das Land schon längst zersiedelt und überbaut wäre.»

Ein Umstand, den auch Engelsing in seinem Buch festhält: «Das staatsrechtliche Kuriosum Tägermoos schützt ein grosses Stück Grünland vor der unwiederbringlichen Zerstörung durch Überbauung.»