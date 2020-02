Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen reist nach Singapur Im Juli tritt das SBO Kreuzlingen seine bisher grösste Reise an. Geld dafür sammeln die Musiker unter anderem an ihrer Bar im Narrenkeller. Judith Schuck 03.02.2020, 04.40 Uhr

Die Skyline von Singapur bei Nacht. (Bild: Mario Testa)

S.I.N.G.A.-Pur heisst der Spezialdrink, den die Gäste an der World Wide Bar im Narrenkeller serviert bekommen. Er besteht aus Sirup, Ingwer, Gin und Ananas – das N an dritter Stelle des Akronyms repräsentiert die Nüssli, die zum Cocktail gereicht werden. Am Freitag fand bereits die vierte World Wide Bar statt, organisiert vom Symphonischen Blasorchester Kreuzlingen.