Interview Das Superhirn der Kanti Kreuzlingen schliesst die Matura mit der Note 6 ab Der Bottighofer Leo Thom hat bereits parallel zum Gymnasium an der Uni Konstanz studiert. Jetzt zieht es ihn in die USA. Emil Keller 24.07.2020, 16.55 Uhr

Gratuliere zur bestandenen Matura! Kanti-Rektor Arno Germann sagte an der Abschlussfeier, dass er in seinen 20 Jahren an der Kantonsschule Kreuzlingen noch nie einen 6er-Abschluss erlebt hat.

Danke! Es freut mich, dass am Schluss alles geklappt hat. Mit meinen Vornoten konnte ich bereits abschätzen, dass es für einen 6er-Schnitt reichen könnte. Doch musste ich auch noch die schriftlichen und mündlichen Maturaprüfungen sehr gut bestehen.

Für das Maturazeugnis zählen schon die Noten ab der zweiten Kanti-Klasse. Hatten Sie also schon mit 15 Jahren das Ziel, die Kanti mit einem 6er-Durchschnitt abzuschliessen?

Anfangs war ich gar nicht so der 6er-Schüler. Mit Wirtschaft und Recht oder musischen Fächern tat ich mich beispielsweise schwer. Aber ich hatte definitiv den Willen, die Kanti gut abzuschliessen. Mein Vorteil ist, dass ich mich für fast alles begeistern kann. Dann fällt einem das Lernen auch leichter.

Durch blosses Interesse schreibt man noch keine guten Prüfungen. Was ist Ihr Geheimnis?

Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich passe in der Schule auf. Ich versuche, von Anfang an den Überblick über den Stoff zu bewahren. Die Themen bauen schliesslich aufeinander auf. Am Ende des Schuljahres, wenn alles zusammenkommt, muss ich nicht zwei Tage vor der Prüfung beim Lernen von vorne beginnen.

Gab es auch Dinge, die Ihnen schwerfielen?

Ich lerne nicht schneller oder besser Dinge auswendig als andere. Vokabeln zu büffeln war also auch für mich anstrengend. Da musste ich mich schon durchzwängen.

Sie haben während der Kantonsschule schon angefangen, an der Universität Konstanz Fächer zu belegen und sind dort bereits im sechsten Semester. Nur die Hälfte der Zeit in der Schule und trotzdem die besten Noten schreiben, wie passt das zusammen?

Anfangs war es schon hart. Viele brechen das «Schülerstudium» nach dem ersten Semester ab. Ich musste oft bis nach Mitternacht an verschiedenen Übungsblättern arbeiten, um alles unter einen Hut zu bekommen. Dabei habe ich jedoch mein Zeitmanagement sehr verbessert, was mir bei der Matura sicher auch geholfen hat. Und verglichen zum Unistoff waren die Hausaufgaben plötzlich Pipifax.

Und worüber haben Sie Ihre Maturaarbeit geschrieben?

Ich habe ein Programm zum Trainieren eines künstlichen neuronalen Netzes geschrieben – kurz gesagt eine künstliche Intelligenz. Das Netz ist auf verschiedenste Probleme anwendbar, beispielsweise kann es lernen, handgeschriebene Ziffern zu erkennen.

Während Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nun ihre wohlverdienten Sommerferien geniessen, opfern Sie gerade eine ganze Woche, um an der europäischen Physikolympiade teilzunehmen. Weshalb diese Herausforderung?

Physik ist wie ein Hobby für mich und lässt mich einfach nicht los. Andere spielen in ihrer Freizeit ein Musikinstrument, ich knoble gerne an physikalischen Rätseln herum. Meine Eltern haben während eines Urlaubs auch schon den Kopf geschüttelt, als ich die Kreuzfahrt nicht «genossen», sondern den Auslenkungswinkel des schwankenden Schiffes berechnet habe.

Also geht es nach dem Sommer ab an die Uni Konstanz, um den Physikabschluss zu machen?

Nein, ich habe genug von den hiesigen Unis gesehen. Vergangenes Jahr habe ich mich an einigen US-Universitäten beworben. Von der Princeton University habe ich nun eine Zusage erhalten. Wegen der Pandemie ist jedoch noch nicht klar, ob ich bereits an den Campus in die USA reise oder lieber vom Computer aus studiere. Mein Leben war die vergangenen Jahre völlig durchstrukturiert. Ich versuche, es jetzt mal spontan anzugehen.