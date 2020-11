«Wir wollen nicht alles über den Haufen werfen»: Das sind die neuen Wirte vom Weinfelder Gasthaus zum Trauben Sabrina Tanner und Thomas Schenk sind die neuen Pächter und damit das neue Wirtepaar des «Traubens». Die jungen Hotelfachleute wollen Modernes und Innovatives mischen und setzen auf Gastfreundlichkeit und die Region. Sabrina Bächi 10.11.2020, 11.37 Uhr

Die neuen Pächter des Restaurants Trauben in Weinfelden: Sabrina Tanner und Thomas Schenk und Sabrina Tanner Bild: Sabrina Bächi (Weinfelden, 6. November, 2020)

«Sie haben auf der ganzen Linie überzeugt», sagt der Weinfelder Bürgerpräsident Stefan Haffter, als er die Nachfolger von Olivia und Jürg Langer vorstellt. Sabrina Tanner und Thomas Schenk haben den Verwaltungsrat mit ihrer herzlichen Art und innovativen Ideen begeistert.

Die beiden Hotelfachleute haben viel Arbeit und Mühe in ihr Konzept gesteckt, wie sie das Gasthaus zum Trauben weiterführen wollen – und den Zuschlag erhalten. Sie werden die neuen Pächter und das neue Wirtepaar des Weinfelder «Traubens». Vor drei Jahren haben sich die beiden an der Belvoirpark Hotelfachschule kennen gelernt und wagen nun den wohl grössten Schritt ihres bisherigen gemeinsamen Lebensweges.

Fantasie wird Wirklichkeit

Die 26-jährige Kauffrau und der 25-jährige gelernte Koch arbeiten derzeit beide als Betriebsleiter in der «Krone» in Gottlieben. Schenk ist in Felben-Wellhausen aufgewachsen und kennt die gastronomischen Begebenheiten in Weinfelden.

«Als ich davon hörte, dass der «Trauben» umgebaut wird, habe ich mir überlegt, wie es wäre, das Gasthaus zu übernehmen. Es war aber zu Beginn reine Fantasterei», sagt Thomas Schenk. Doch die Fantasie wurde Wirklichkeit. Als er die Ausschreibung für neue Pächter sah, hat er sich mit seiner Partnerin dazu entschieden, ein Konzept einzureichen.

«Wir wurden an der Hotelfachschule dazu ausgebildet, uns Gedanken darüber zu machen, was an einem Ort wie Weinfelden passen könnte», sagt Sabrina Tanner. Damit meint die gebürtige Schaffhauserin, dass sie sich anschauten, welches Angebot an Restaurants und Hotellerie in Weinfelden bereits besteht. «Wenn ich sehe, dass ein Restaurant Cordon Bleu mit Pommes serviert, mache ich das sicher nicht», erklärt Schenk die Vorgehensweise etwa für die Zusammenstellung der Menükarte.

Aber auch eher unerwartete Faktoren wie Parkplätze oder die Grösse des Bankettsaals, die Öffnungszeiten oder die Mitarbeiteranzahl seien entscheidend. Zwei Monate arbeiteten die beiden an ihrem Konzept. «Meistens in der Nacht», sagt Schenk lachend.

Sie wollen ein Miteinander und die Region stärken

Sie wollen vor allem mit Regionalität punkten. «Wir stellen uns vor, dass wir hauptsächlich Weinfelder Weine im Offenausschank haben und die Produzenten sich in der Karte auch vorstellen können», sagt Schenk. Eine gute Zusammenarbeit mit den Produzenten sowie den anderen Gastronomen in der Region liege ihnen am Herzen. «Man spürt hier ein Gemeinschaftsleben, ein Miteinander. Und in dieses Team von Weinfelder Gastronomen wollen wir uns einleben», sagt Tanner. Es soll kein Gegen- sondern ein Miteinander sein.

Die diplomierten Hotelfachleute haben sich bereits mit Langers getroffen und auf Anhieb bestens verstanden, wie sie sagen. Es sei eine Art strategischer Anhaltspunkt, um zu erfahren, welche die positiven und vielleicht auch die negativen Erfahrungen waren. «Wir wollen auch nicht alles über den Haufen werfen und hoffen, dass sich die Gäste einst genauso wohl fühlen, wie die dreissig Jahre zuvor bei Langers», sagt Schenk.

Im September 2021 öffnet der «Trauben» wieder

Anfang September 2021 öffnet das neue Wirtepaar den «Trauben» wieder. Dann können sie ihre derzeit noch theoretischen Überlegungen in die Realität umsetzten.

Betreffend Restaurant sei jetzt schon gesagt: Es soll wiederum eine Mittagskarte mit Menüs geben und abends die à la carte Karte mit Produkten aus der Region. Und: alte Klassiker, wie etwa Siedfleisch, ganz neu verpackt. Oder Leckeres wie Mostsuppe mit Speck und Baumnuss, die dann gerade in die beginnende Herbstzeit passt.