Kommentar Das Resultat der Sparsamkeit Weinfelden senkt den Steuerfuss. Es ist ein mutiger Schritt, dies mitten in der Krise zu tun. Aber die Stadt hat in der Zeit gespart. Sabrina Bächi 20.10.2020, 18.30 Uhr

Die Behörden planen ein Defizit und sie senken den Steuerfuss. Das alles während der Coronapandemie? In Weinfelden geht das. Zumindest haben das die Verantwortlichen sich so ausgerechnet.

Noch vor wenigen Jahren tat sich die Stadt schwer damit, den Steuerfuss zu senken. Erst ein Antrag der SVP im Parlament holte den Steuerfuss von damals 65 auf die derzeitigen 60 Prozent herunter. Und jetzt, mitten in der Krise, geht der Stadtrat von sich aus nochmals zwei Prozentpunkte runter.

Die Stadt hat Reserven. Selbst vor Corona muss sie nicht zittern. Das budgetierte Defizit ist nicht primär durch Corona zu erklären, sondern absichtlich mittels Steuersenkung provoziert. In der Buchhaltung hat die Stadt nämlich noch mehr Geld als real auf dem Konto.

Sieben Millionen, um genau zu sein – und die sollen weg, darum braucht es das Defizit.

Handkehrum: So gut es der Stadt geht, so sehr darben einige Unternehmen und auch viele Private unter der Krise. Die Steuersenkung aber ist das Resultat vergangener Budgets mit sparsamer und umsichtiger politischer Planung. Die Stadt hat in der Zeit gespart, nun hat sie in der Not.