«Das Ressort ist ein wichtiges Argument», sagt die Bischofszeller Stadtratskandidatin Susanne Scheiwiler-Noser

Susanne Scheiwiler-Noser wurde am 7. Mai 1968 in Niederuzwil geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums Friedberg in Gossau studierte Susanne Scheiwiler an der Universität Basel Medizin. Diverse Anstellungen als Assistenz- und Oberärztin in Ostschweizer Spitälern folgten, bis sie 2010 ihre Tätigkeit als Hausärztin in der Familienpraxis in Bischofszell aufnahm. Von 2008 bis 2017 engagierte sie sich in der Schulbehörde. Anschliessend wurde sie in den Vorstand der Spitex Oberthurgau gewählt. Susanne Scheiwiler ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit Wandern, Schwimmen, Skifahren, Lesen und Kultur. (st)