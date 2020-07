Das Projekt «Tom & Jerry» hat die Nase vorn beim Wettbewerb für die neue Steinacher Dreifachsporthalle Kit Architects aus Zürich haben die Jury am meisten überzeugt. Für Pascal Bollhalder, Gemeinderat und Vorstandsmitglied im Turnverein, rückt die Erfüllung eines Traumes näher. Voraussichtlich im Herbst 2021 kann die Bevölkerung an der Urne über den Kredit entscheiden. Fritz Heinze 07.07.2020, 16.50 Uhr

Grosses Interesse brachten die Besucherinnen und Besucher dem Siegerprojekt entgegen. Architekt Gianet Trachsler gibt Erklärungen zur Planung ab. Bild: Fritz Heinze (Steinach,3.7.2020)

Die neue Steinacher Dreifachsporthalle hat die erste Hürde genommen. Wenigstens was das Projekt an sich anbelangt. Im Beisein der Architekten der ausgestellten Projekte und der Wettbewerbsjury erfolgte die Projektpräsentation im Gemeindesaal. In aufgeräumter, zufriedener Stimmung verkündete Gemeindepräsident Michael Aebisegger den Sieger des Wettbewerbes, es ist das Projekt «Tom & Jerry» von Kit Architects aus Zürich. Rang zwei holte sich «Grano »von Oestreich + Schmid aus St.Gallen. Dotiert ist der Sieg mit 32‘000 Franken und der zweite Platz mit 22‘000 Franken.

Details zum Auswahlverfahren

In einem aufwendigen Wahlverfahren erfolgte die Selektion der 67 Teilnahmebewerbungen, von denen deren acht ausgewählt wurden. Im Vorfeld lag es an der Baukommission, die sich zusammen setzte aus Vertretern der politischen Gemeinde, der Primarschulgemeinde und Vertretern der Sportvereine. Sie erarbeitete die Kriterien für das Projekt Dreifachsporthalle.

Erläutert wurde der gesamte Wettbewerb von Michael Aebisegger, die Abwicklung der Jurierung erfolgte durch Michael Bühler von der Firma Buffoni Bühler AG, St.Gallen, der Organisatorin des Auswahlverfahrens. Zum Mikrofon griffen auch die Vertreter der Interessengruppierungen: Pascal Bollhalder, Gemeinderat und Vorstandsmitglied im STV, Toni Langone, Präsident des örtlichen Volleyballclubs und Vertreter der Vereine sowie Reto Schwendener, Schulleiter Primarschule Steinach.

Vorstellungen für die Zukunft

Für Pascal Bollhalder rückt mit der Präsentation der Sporthalle die Erfüllung eines Traumes näher. Gleiches gilt auch für Toni Langone. Aber mit diesem Gemütszustand sind sie in Steinach längst nicht die Einzigen. DenTraum von einer Halle mit den offiziellen Massen für Wettkämpfe, benutzbar auch als Dreifachhalle, träumen viele Steinacherinnen und Steinacher. Mit dabei sind nicht nur die Vereine, die mit Platzproblemen kämpfen, sondern auch die Primarschule Steinach.

In der projektierenden Gruppe findet sich auch der Steinacher Holzbauingenieur Christoph Angehren. Er war bei der Präsentation im Gemeindesaal anwesend. Bild: Fritz Heinze (Steinach, 3.7.2020)

Geplant ist die Realisierung des Siegerprojektes unter Einbezug des bestehenden Schutzraumes mit einer Dreifachsporthalle mit Zuschauergalerie, Multifunktionsraum, Garderoben und Geräteraum. Die Sporthalle ist in massiver Bauweise erstellt und verfügt über einen Abschluss mit einem Holzaufbau.

Die finanzielle Seite des Projektes

Die Bezeichnung Grossprojekt im Zusammenhang mit der Dreifachsporthalle ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Im offiziellen Teil der Präsentation ging es nur um die Projekte an sich. Um die Vorteile des einen und die Nachteile des anderen. Über den finanziellen Aspekt ist im Wettbewerbsbeschrieb mehr zu erfahren. Die Machbarkeitsstudie prognostiziert Kosten von 9,2 Millionen Franken plus/minus 25 Prozent.

Finanziell wird aber auch der Abbruch der alten Turnhalle zu Buche schlagen. Gemeindepräsident Aebisegger ist sich der Tatsache bewusst, dass die Realisierung dieses Projektes für Steinach kein kleiner Posten ist, insbesondere in Coronazeiten, die sich voraussichtlich im Steueraufkommen der Gemeinde bemerkbar machen werden. Die Situation der Steinacher Niederlassung der Firma TE Connectivity hat erste Zeichen gesetzt.

Alles in allen dürften Kosten von 11 bis 12 Millionen Franken anfallen

Der Umstand der bisher noch fehlenden Transparenz bezüglich der Kosten der Turnhalle hatte bei den Besuchern Fragen aufgeworfen. Aebisegger sieht Kosten im Bereich von 11 bis 12 Millionen Franken inklusive dem Abbruch der alten Halle. Er erwähnt aber auch im Zusammenhang mit der im Jahr 1977 erbauten Sporthalle die Mängel der jetzigen Anlage: die zu kleinen Dimensionen, die grossen Belegungszahlen und anstehende Renovationsarbeiten, die trotz hohen Kosten die Mängel nicht eliminieren würden.

Das Projekt «Tom & Jerry» im Modell. Der Blick aus Norden. Links von der Dreifachsporthalle die alte Turnhalle und der Schulhausneubau. Bild: Fritz Heinze (Steinach, 3.7.2020)

An der Gemeindeversammlung vom kommenden Jahr wird das Projekt zur Diskussion gestellt und zirka im Herbst 2021 an der Urne darüber befunden. Dazu meinte Aebisegger: «Wir werden mit dem Geld arbeiten, das in der Kasse ist. Die Möglichkeit besteht, dass wir bezüglich der noch anstehenden Projekte neue Prioritäten setzen.»