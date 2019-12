Das neue Tägerwiler Kinder- und Jugendzentrum heisst «Johnnie» Volksschule und Gemeinde Tägerwilen wollen an der Bahnhofstrasse einen Neubau mit Tiefgarage realisieren. Um die 15 Millionen Franken wird er kosten. Im September 2020 findet die Volksabstimmung statt. Urs Brüschweiler 06.12.2019, 17.25 Uhr

Ein Betonbau, der aber nicht «tötelig» wirken soll, ist geplant. So soll er einmal aussehen. (Bild: pd/Gähler Flühler Architekten)

Die Jury war sich einig: Aus neun eingereichten Vorschlägen wählte man einstimmig das Projekt der Gähler Flühler Architekten aus St. Gallen. «Johnnie» haben sie es getauft. Ein Kinder- und Jugendzentrum für Tägerwilen soll es werden und zwei Probleme auf einmal lösen.

Die politische Gemeinde braucht Parkplätze im Dorfzentrum. «Die heutige Situation ist unbefriedigend», sagt Gemeindepräsident Markus Thalmann. 2017 wurde deshalb die Idee einer Tiefgarage konkret in Angriff genommen

Die Volksschulgemeinde Tägerwilen hat ein Platzproblem. Die Baracke, die den Kindertreff, die Spielgruppe und die Jugendarbeit der evangelischen Kirche beherbergt, ist in die Jahre gekommen. «Und wir brauchen neue Kindergärten, und zwar bald», sagt Schulleiter und Baukommissionspräsident Roger Geiser.

Volksschule und Gemeinde seien sich rasch und unkompliziert einig geworden. Markus Thalmann sagt:

Markus Thalmann

Gemeindepräsident und Vizepräsident der Baukommission

(Bild: Reto Martin)

«Wir haben das Doppelprojekt gemeinsam angepackt.»

Und auch Geiser war voll des Lobes für die unkomplizierte Zusammenarbeit der beiden Körperschaften.

Die Wiese ist heute kein ortsbauliches Bijou

2018 erarbeitete man ein Vorprojekt, 2019 wurde der Architekturwettbewerb lanciert. Und am Donnerstag durfte Jurypräsident Thomas Keller das Ergebnis präsentieren. Als Standort ist die Wiese an der Bahnhofstrasse neben der Gemeindeverwaltung und der Sekundarschule, wo heute auch noch der alte Pavillon steht, vorgegeben. Roger Geiser sagt:

«Es ist auch aus architektonischer Sicht eine Chance, auf diesem Platz, der aktuell kein ortsbauliches Bijou darstellt, eine Pointe zu setzen.»

Mit dem ausgewählten Projekt rechnen sich Schule und Gemeinde gute Chancen aus, die Volksabstimmung am 27. September 2020 zu überstehen. «Wir hoffen, das Volk versteht unsere Idee», sagt der Schulleiter.

Architekt Bernhard Flühler, Schulleiter und Baukommissionspräsident Roger Geiser, Architekt Diego Gähler, Jurypräsident Thomas Keller und Architekt Andreas Fankhauser vor dem Modell des neuen Kinder- und Jugendzentrums. (Bild: Andrea Stalder)

Zwei Abstimmungsvorlagen, je eine für Schule und Gemeinde

In der nun folgenden Aufbereitungsphase werde man die Höhe des Rahmenkredits bestimmen. Man geht von einer Grössenordnung um die 15 Millionen Franken aus. Bei der Abstimmung wird es zwei Vorlagen geben. Die Volksschulgemeinde übernimmt den Hochbau, die politische Gemeinde bezahlt die Tiefgarage und leistet auch einen Beitrag an das Kinder- und Jugendzentrum. «Weil wir uns von dem Multifunktionsraum eine Entlastung der Sporthallen erhoffen», erklärt Thalmann.

Der zweigeschossige Betonbau bietet überdies Platz für zwei Kindergartenabteilungen, zwei Spielgruppenräume, zwei Räume für den Kindertreff und zwei Räume für die Jugendarbeit der Kirche. Die Tiefgarage hat 84 Stellplätze.

Die Wettbewerbsbeiträge können noch am Samstag, 9 bis 11 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 13 Uhr, in der Aula der Sekundarschule besichtigt werden.

Und so soll der Bau von innen aussehen. (Bild: pd/Gähler Flühler Architekten)