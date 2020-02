Das neue Jugendstreichorchester Thurgau feiert eine gelungene Premiere

Jugendorchester geht auf Tournee

Von Gabriel Estarellas Orchesterführung können sich die Zuhörer ab Mitte März auch mit Werken von Franz Schubert, Camille Saint-Saëns und Ludwig van Beethoven überzeugen lassen: Er geht mit dem Jugendorchester Thurgau mit einem neuen Konzertprogramm auf Tournee. Premiere ist am Sonntag, 15. März um 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche Romanshorn. Ein weiteres Konzert folgt am 21. März um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Steckborn und am 22. März um 17 Uhr in der Katholischen Kirche Weinfelden.