Das neue Gesicht der Volkspartei: Ein 24jähriger Secondo präsidiert jetzt die Kreuzlinger SVP Neuen Schwung will Damjan Mitrovic in die Ortspartei bringen und Junge für Politik begeistern, gerade auch solche mit Migrationshintergrund. Urs Brüschweiler 26.09.2020, 04.20 Uhr

Damjan Mitrovic ist der neue Präsident der SVP Ortspartei Kreuzlingen. (Bild: Andrea Stalder)

Er ist erst vor zwei Jahren eingetreten, ohne in der Partei jemanden zu kennen. Jetzt ist Damjan Mitrovic schon Präsident der SVP Kreuzlingen. Die Generalversammlung wählte den 24-Jährigen Anfang September einstimmig an ihre Spitze. Er übernimmt die Nachfolge der Co-Präsidenten Irene Herzog und Fabian Neuweiler. «Es ist ein Generationenwechsel.»

Doch wer ist der Mann, der frischen Wind in die Ortspartei bringen will und sich als Blocher-Sympathisant bezeichnet? «Politisiert wurde ich mit der Masseneinwanderungsinitiative. Beziehungsweise störte mich deren mangelhafte Umsetzung», sagt er.

Nach dem Eintritt in die Partei hievte man Mitrovic sofort in den Vorstand, zuständig für Social Media, und er kam auch auf die Liste bei den Kantonsratswahlen im vergangenen Jahr. Als Secondo mit Wurzeln in Bosnien hat, der für die SVP antritt, erlebte er im Wahlkampf auch Anfeindungen – im Internet und persönlich.

«Einmal wurde ich auf der Strasse

als Nazi beschimpft. Das geht bei mir

beim linken Ohr rein und beim rechten Ohr wieder raus.»

Das sei für ihn eher Ansporn und Motivation.

Die SVP ist eben nicht generell gegen Ausländer

«Ich bin in der Schweiz geboren und habe seit Geburt den Schweizer Pass», stellt Mitrovic klar. Es ist ihm ein Anliegen zu zeigen, dass die SVP eben nicht einfach generell gegen Ausländer sei. «Es sind alle herzlich willkommen, solange sie arbeiten und nicht einfach vom Staat leben.»

In der Multikulti-Stadt Kreuzlingen funktioniere das Zusammenleben recht problemlos, findet der junge Mann mit der markant tiefen Stimme, die von einer Kehlkopfoperation im Kindesalter herrührt. «Der hohe Ausländeranteil hat Vor- und Nachteile. Persönlich habe ich noch nie Probleme gehabt.»

Mitrovic ist Bauleiter, arbeitet in Erlen und absolviert derzeit eine Weiterbildung an einer Höheren Fachschule. In seiner Freizeit geht er gern in den Ausgang.

«In der Partei habe ich

den Spitznamen Flamingo,

weil ich in dem Zürcher Club feierte und anschliessend in Quarantäne musste.»

Das erzählt er mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht. Ein anderes Hobby ist das Schiessen. Ein SVP-Kollege hat ihm das schmackhaft gemacht. Und er wird nun viel Zeit für die Leitung der Ortspartei aufwenden.

«Ich möchte mehr Junge für die Politik begeistern, gerade auch Secondos.»

Sorgsamer Umgang mit Steuergeldern

Sein wichtigstes Anliegen in der Lokalpolitik: der sorgsame Umgang mit Steuergeldern. Die Ausgabefreudigkeit des Stadtrates ist Mitrovic ein Dorn im Auge. Im Vorfeld der Budgetdebatte im Gemeinderat habe er bereits im Hintergrund Einfluss genommen. Selbst in den Gemeinderat gewählt zu kommen, ist ein Ziel für die nächsten Wahlen.