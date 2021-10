Sulgen: Rössli Beck eröffnet nach fast zwei Jahren wieder Filiale

Sulgen Das lange Warten hat ein Ende Am Montag öffnet der Rössli Beck in Sulgen wieder ein Ladenlokal. Die Suche nach Ersatz dauerte fast zwei Jahre. Manuel Nagel 28.10.2021, 04.20 Uhr

Gegenüber des Bahnhofs Sulgen ist Rössli-Beck-Inhaber Edgar Ehrbar fündig geworden. Bild: Manuel Nagel (Sulgen, 13. Oktober 2021)

«Im Moment tut man sich kein Gefallen, einen Laden zu eröffnen», sagt Edgar Ehrbar. Doch der Inhaber des Rössli Beck tut es trotzdem. Diesen Montag ist es so weit. Fast zwei Jahre nach der Schliessung des Ladenlokals an der Bahnhofstrasse – die Produktion der Bäckerei brauchte mehr Platz – erhält Sulgen nun wieder eine Filiale des einheimischen Unternehmens.

Das ehemalige Ladenlokal an der Bahnhofstrasse musste der Produktion weichen, die mehr Platz benötigte. Bild: Manuel Nagel (Sulgen, 13. Oktober 2021)

Dabei war es noch zu Beginn des Oktobers ungewiss, wann er den Laden öffnen könne, verrät Ehrbar. «Nicht nur die Preise für Baumaterialien explodieren im Moment, auch die Beschaffung ist ein Problem – etwa bei der Kältetechnik, aber auch beim Chromstahl für den Ladenbauer.» Vieles sei im Moment nicht verfügbar, oder aber man müsse happige Aufschläge von bis zu 50 Prozent bezahlen. Edgar Ehrbar sagt:

Rössli-Beck-Inhaber Edgar Ehrbar vor dem neuen Ladenlokal in Sulgen. Bild: Manuel Nagel (Sulgen, 13. Oktober 2021)

«Selbst wenn man schon lange vorher einen Vertrag unterzeichnet hat. Eine Preisgarantie gibt es nicht. Das habe ich noch nie erlebt.»

Dafür konnte er einen anderen guten Vertrag abschliessen. Mit den SBB, deren Mieter er nun ist, denn das neue Ladenlokal liegt gleich gegenüber des Bahnhofs im alten Kioskgebäude, welches ebenfalls schon seit bald einem Jahr leer steht. «Die SBB sind mir sehr entgegengekommen und haben ein faires Angebot gemacht», sagt Ehrbar. Der Vertrag läuft über zehn Jahre.

Tiefe sechsstellige Summe für rund 30 Quadratmeter

Alleine schon wegen der Investitionen für den Ladenausbau sei der Standort auf so viele Jahre geplant. «Selbst für diese bescheidene Grösse von etwas mehr als 30 Quadratmetern muss man eine sechsstellige Summe in die Hand nehmen», verrät der Rössli Beck. Dazu kämen noch strenge Auflagen des Lebensmittelinspektorates mit Kältekette oder fliessendem Wasser, was eingebaut wurde.

Auf etwas mehr als 30 Quadratmetern wird der Rössli Beck gegenüber des Bahnhofs Sulgen ab dem 1. November wieder seine Produkte im Ort anbieten. In der Zeit ohne Ladenlokal gab es einen «Znüni-Bus». Bild: Manuel Nagel (Sulgen, 13. Oktober 2021)

Dennoch stand für Ehrbar immer fest, dass er wieder eine Lösung für Sulgen finden wolle. Er hatte mehrere Standorte evaluiert, zum Beispiel auch in der Migros. Doch dann habe er erfahren, dass wegen des Einlenkers die Parkplätze vor dem Gebäude verschwinden. Damit war das für Ehrbar gegessen, denn «für ein Sandwich fahren Sie nicht extra in die Tiefgarage», sagt er. Dieses Problem stelle sich beim jetzigen Standort nicht, denn beim Bahnhof sei die Zufahrt gut gewährleistet und es habe genug Parkplätze.