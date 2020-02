Das «Jack’s» wird zum «Lio»: Ein neues Café mit Lounge in Arbon Die Türen des ehemaligen Pub gehen Ende Monat wieder auf. Doch es ist fast nichts mehr, wie es einmal war, nachdem der letzte Pächter Schulden von einer Million Franken angehäuft hatte und den Betrieb Mitte September schloss. Markus Schoch 20.02.2020, 17.59 Uhr

Die Räumlichkeiten sind in den letzten drei Monaten komplett umgebaut worden. (Bild: PD)

Neuer Wirt ist Orhan Agyer. Der 30-Jährige ist in Arbon aufgewachsen und hat mit Hilfe von Familienmitgliedern und guten Freunden die Räumlichkeiten in den letzten drei Monaten komplett umgebaut zu einem Café mit Lounge. Es soll ein Ort werden, an dem sich alle wohl fühlen - und Arboner Zuhause. «An den Wänden hängen wir alte Fotos der Stadt auf», sagt Agyer. «Wir wollen in moderner Umgebung an das Erbe von Arbon erinnern und damit ein Stück Kultur am Bodensee wieder zum Leben erwecken.»