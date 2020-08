"Das ist unser kreatives Chaos": Wie sich ein ehemaliger Krokodiljäger zusammen mit seiner Frau in Amriswil seine eigene kleine Wildnis geschaffen hat. Hugo Schmid und Hildegard Oswald öffnen im Rahmen der Sommerserie "Hausbesuch" die Türen zu ihrem wildromantischen Zuhause in der Obermühle. Annina Flaig 11.08.2020, 16.55 Uhr

Hugo Schmid und Hildegard Oswald an ihrem Lieblingsplatz vor der Scheune neben ihrem Haus in der Obermühle 9 in Amriswil. Reto Martin

Die Sonne hat das Holz dunkel gebrannt. Die Scheune ist fast 200 Jahre alt. Und das sieht man ihr an. "Schön ist das nur, wenn man den Blick dafür hat", sagt Hugo Schmid. Diese zwei haben ihn. Der pensionierte Amriswiler Fotograf und seine Frau Hildegard Oswald sitzen an ihrem Lieblingsplatz und trinken ein Glas Wein. Das macht der 80-jährige jeden Tag. Der Besuch der Journalistin und ihre Fragen amüsieren ihn. «Das ist unser kreatives Chaos», sagt er pauschal, vielleicht in der Hoffnung, nicht alle Geschichten auspacken zu müssen, die sich hier verbergen.

Seine Frau fügt lachend an: «Früher war das Puff noch viel schlimmer.» «Nei, nei», winkt er ab. Früher, das ist vor 25 Jahren. Damals ist sie zu ihm in die Obermühle 9, im Amriswiler Ortsteil Mühlebach und direkt am Mühlibach gezogen. Das Haus war schon damals voller Gegenstände. «Das war mir egal. Mich hat dieser Mann interessiert», sagt die 60-Jährige. Dass sie 20 Jahre jünger ist, habe sie beim ersten Date abgestritten, betont er. «Ich wollte keine so junge Frau. Ich hatte genug Abenteuer in meinem Leben.» Mit einer Hand deutet er auf ein grosses Stück Krokodilhaut an der Wand. Er hat es aus seiner Tätigkeit als Krokodiljäger in Australien mitgebracht.

An der Wand hängt ein Stück Krokodilhaut. Es stammt aus der Zeit, als Hugo Schmid als Krokodiljäger in Australien unterwegs war. Reto Martin

Ein Zufluchtsort nach der gescheiterten Ehe

In dieser «Villa heb di fescht» findet alles einen Platz. Auf dem Fenstersims steht ein grosser Appenzeller neben einer kleinen Skulptur in blauer Seemannskleidung. «Das bin ich in jungen Jahren», sagt Schmid, der früher als Skipper auf dem Meer unterwegs war. Die Skulpturen seien Geschenke von Freunden. «Man kann auch sagen die haben sie hier entsorgt», präzisiert sie mit einem Lachen. Das Paar wird oft von Freunden besucht. «Irgendwie fühlen sich hier alle wohl.»

Das Ehepaar Hildegard Oswald und Hugo Schmid in ihrer Küche. Reto Martin

Speziell ist das Haus nicht nur wegen dem Sammelsurium aus Gegenständen, sondern auch, weil es fast 200 Jahre alt und nur teilweise renoviert worden ist. «Ich habe nur das Wichtigste umgebaut», erzählt Schmid, der nach seiner ersten gescheiterten Ehe hierher gezogen war.

Bünzlis und ihre Heckenscheren

Sein Vater, ebenfalls ein in Amriswil bekannter Fotograf, hatte das Anwesen in den 70er Jahren gekauft, um hier durch seine Kamera ungestört Tiere beobachten zu können. Das Grundstück liegt etwas abseits des städtischen Lebens und ist nichts für Bünzlis: Diverse Pflanzen haben hier Wurzeln geschlagen. Einige sind zu grossen Bäumen geworden, so dass das Haus und der Garten fast komplett im Schatten liegen. «Das Klima ist im Sommer wunderbar», sagt Schmid. Aber auch im Winter seien sie in ihrer eigenen kleinen Wildnis vor der Bise geschützt.

Efeu hat das Dach des Hauses und Teile der Fassade komplett überwuchert. Reto Martin

Es braucht viel Gelassenheit, sein Zuhause derart überwuchern zu lassen. Laut Schmid sagen viele: «Ach, habt ihr es schön romantisch hier», um später hinzuzufügen: «Gib mir mal die Heckenschere ich schneide dir die Pflanzen etwas zurück.» Die Antwort von Hugo Schmid ist immer die gleiche: «Um Gotteswillen nein. Hier wird alles so gelassen wie es ist.» Das gilt auch für den toten Kirschbaum im Garten. Der schon tot war, als Schmid vor 45 Jahren hierher gezogen war. «Er sieht wunderbar aus. Und wenn man sich darunter stellt, sieht man die Welt gehörnt.»

Der tote Kirschbaum im wild-romantischen Garten. Reto Martin

Wenn Wanderer in den Garten schielen

Seit ein paar Jahren führt ein Wanderweg an diesem märchenhaften Ort vorbei. Nun muss sich das unkonventionelle Ehepaar etwas zügeln: Anstatt halb nackt ihre wild gewachsenen Ziparteln zu pflücken, sitzen sie brav in Hemd und Bluse vor ihrem jodelnden Appenzeller und rufen «Grüeziwohl.»