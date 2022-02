"Sehr Bedauerlich": Migros schliesst Arboner Klubschule

Arbon «Das ist sehr bedauerlich»: Die Migros Ostschweiz schliesst ihre Arboner Klubschule - drei Mitarbeitende sind betroffen Nach knapp fünfzig Jahren ist Schluss. Per Ende Juli macht die Migros Ostschweiz ihre Klubschule im Schloss Arbon zu. Ohne hohe Defizite sei ein Weiterbetrieb leider nicht möglich, heisst es von offizieller Seite. Tanja von Arx, Thomas Griesser 25.02.2022, 16.35 Uhr

Die Zukunft der Räumlichkeiten im Schloss ist ungewiss. Daniel Stillhard

«Wir haben gar keine Freude», sagt der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi. «Es ist sehr bedauerlich.» Wie am Donnerstag bekannt wurde, schliesst die Migros Ostschweiz Ende Juli die Klubschule im Städtli. Laut einer Medienmitteilung ist der Grund, dass die Zahl der Teilnehmenden seit einigen Jahren stark sinkt. Viele bevorzugen heute Onlinekurse. Die zwischenzeitlichen Corona-Einschränkungen haben den Trend noch verstärkt und ausserdem einige Kundinnen und Kunden vergrault. Heidi Bösch, Leiterin Personelles und Klubschule bei der Migros Ostschweiz, sagt auf Anfrage:

«Ohne hohe Defizite ist ein Weiterbetrieb leider nicht möglich.»

Auch sie bedauert die Schliessung.

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Andrea Stalder

Stadt hat sich um Lösung bemüht

Gemäss Stadtpräsident Diezi hat sich die Gemeinde in Gesprächen bemüht, die Klubschule am Ort zu halten, namentlich im Schloss. Denn die Stadt hat seinerzeit viel Geld in die Hand genommen, um einen Betrieb möglich zu machen (siehe Kasten).

«Was mit den Räumlichkeiten geschieht, ist noch offen.»

Nach Auskunft von Andreas Bühler, Sprecher der Genossenschaft Migros Ostschweiz, sind drei festangestellte Mitarbeitende betroffen. Klubschul-Leiterin Bösch sagt, mit ihnen strebe die Migros Ostschweiz «gute individuelle Anschlusslösungen» an.

«Es wird geprüft, ob sich die Kurse der betroffenen Leiterinnen und Leiter andernorts oder online durchführen lassen.»

Die Migros Ostschweiz verweist auch die betroffenen Kundinnen und Kunden auf das Onlineangebot. «Zudem haben sie die Möglichkeit, künftig Kurse an einem der verbleibenden Ostschweizer Standorte zu besuchen, beispielsweise in St.Gallen oder Frauenfeld», so Bösch.

Es besteht noch Hoffnung

Immerhin: Man sei zuversichtlich, mit dem Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen wieder mehr Teilnehmende begrüssen zu dürfen, sagt Sprecher Bühler. Es besteht also noch Hoffnung. Stadtpräsident Diezi:

«Wir wünschen uns, dass es die Kurse wieder gibt.»

Seit 49 Jahren eingemietet Die Migros Klubschule ist seit 49 Jahren im Schloss eingemietet, das seit 1945 der Stadt gehört. Mit einem Zufallsmehr von elf Stimmen entschied sich die Bevölkerung damals für den Kauf des Arboner Wahrzeichens zum Preis von 150’000 Franken. Um es 1972 zu einem Zentrum der Kultur und Bildung auszubauen, war viel mehr Geld nötig: 2,8 Millionen Franken bewilligten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger seinerzeit für eine erste Ausbauetappe (Renovation Hauptgebäude und Westzwischenbau), die es der Migros Klubschule ermöglichte, in Arbon Fuss zu fassen. Nach einjähriger Bauzeit nahm sie 1973 wie geplant den Betrieb im Schloss auf. Es lief gut, und der Platz in den 17 zum Teil kleinen Zimmern wurde immer enger. Unter anderem deswegen nahm die Stadt 1991 nochmals 4,3 Millionen Franken in die Hand, um die restlichen Gebäudeteile zu sanieren. Die Migros Klubschule erhielt acht zusätzliche Räume, unter anderem einen Sportsaal im Keller. 1993 waren die Kurse wöchentlich von 1700 Personen besucht. Der Boom dauerte nicht ewig. Ab 2013 belegte die Migros Klubschule nur noch eine Fläche von 900 Quadratmetern – 780 Quadratmeter weniger als davor. Die Migros machte die rückläufige Nachfrage und die aktuelle Wirtschaftslage für den Entscheid verantwortlich. Den Betrieb des Restaurants im Schloss gab die Migros 2011 auf, als sie das Hotel Metropol schloss. Zuerst übernahm die Schiff Management AG die Wirtschaft, dann ab 2015 für zwei Jahre die Clüx GmbH. Seither vermietet die Stadt die Räumlichkeiten für private Feierlichkeiten. (mso)