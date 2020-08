«Das ist Kaffeesatzlesen»: Der Arboner Stadtrat spricht sich für die Spange Süd aus – aus teils unverständlichen Gründen für die Einwohner 2016 hat der alte Stadtrat das Strassenprojekt verworfen. Zum Erstaunen mancher nimmt sich der neue der Sache wieder an. Auch Roggwil steht hinter dem Bauvorhaben. Tanja von Arx 14.08.2020, 17.00 Uhr

Die Trasseeführung ist vorgesehen durch das Stachener Niederfeld (rechts im Hintergrund) via Roggwilerwiesen zum A1-Zubringer «Arbon Süd». Max Eichenberger

Mit Spannung hat man das Communiqué erwartet: Ist der Arboner Stadtrat für oder gegen die neue Verkehrsanbindung Spange Süd? Vor allem, nachdem sich der alte Stadtrat strikte dagegen ausgesprochen hatte (unsere Zeitung berichtete). Rund achtzig Personen nahmen an der betreffenden Infoveranstaltung vom Donnerstag im Seeparksaal teil.

Zuerst meldet sich Roggwil zu Wort

Gallus Hasler, Gemeindepräsident von Roggwil. PD

Zu Beginn ergriff indes der Roggwiler Gemeindepräsident Gallus Hasler das Wort. Dies, um die Sicht der Dinge aus Perspektive seines Dorfes zu schildern.

«Wir haben eine schwierige Situation in der Hubgasse.»

Dort sei die Durchfahrt so eng, dass man gar ein Lastwagenfahrverbot durchgesetzt habe. «Wir haben aber gleich viele Lastwagen, die Heizöl, Essen oder Baumaterial liefern.» Die Spange Süd zwischen der St. Gallerstrasse und dem Autobahnzubringer Arbon-Süd würde Abhilfe schaffen, so Hasler.

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. Andrea Stalder

Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi sagte:

«Wir sind so oder so gesetzlich verpflichtet, an dem Ort eine Erschliessungsstrasse zu bauen.»

Wenn der Verkehr stocken würde, wäre das nicht nur ein Roggwiler Problem. «Deshalb haben wir uns im Rahmen der Ortsplanungsrevision für eine Zweckmässigkeitsüberprüfung entschieden, die in zwei Jahren Klarheit schaffen soll.»

Gemeinden wollen einander die Hand reichen

Arbon müsste einen Beitrag leisten an die optimale Verkehrssituation in der Region. «Als es um das Historische Museum ging, haben wir auch Unterstützung von umliegenden Gemeinden erhalten.» Ausserdem sei der Kanton ebenfalls interessiert an der Strasse. «Wäre sie realisierbar, so übernähme er einen Drittel der Kosten.»

Diezi zeichnete in die Luft, wie dadurch etwa der Schnellbus durch ganz Arbon verkehren könnte.

«Die Spange Süd wäre zudem gut für das Gewerbe.»

Abgesehen davon hätte sie einen positiven Effekt auf die Umwelt.

«Das ist Kaffeesatzlesen»

Das Büro Bernet Engineering präsentierte eine Verkehrsanalyse, für die es mit dem Betrag von 6000 Franken beauftragt worden war. Im Viertelstundentakt errechneten die Verantwortlichen von 15.15 bis 19 Uhr die Anzahl Fahrzeuge sowie deren Geschwindigkeit in und um die Stadt. Das Resultat: Alles in allem eine positive Wirkung durch die Spange Süd.

Allerdings rief die Simulation gleich mehrere Kritiker auf den Plan. Man monierte, dass das Modell nicht auf Messungen abstützen würde, sondern auf theoretische Errechnungen über Bewohner und Arbeitsplätze. «Das ist Kaffeesatzlesen», sagte eine Frau.

«Ich habe meine Zweifel»,

sagte ein Mann. Ein anderer merkte an, dass regelmässig um die Feierabendzeit Stau auf der A1 herrschen würde, und in der Analyse sei der überhaupt nicht zu sehen.

Besucherin sieht Widersprüche

Eine Frau sagte darüber hinaus:

«Vor vier Jahren hat man das Gegenteil behauptet, und da hat es Verkehrszählungen gegeben.»

Auch Lärm und Emissionen gaben zu reden. Ein Mann befand indes, dass man deutlich weniger Streckenkilometer zurücklegen würde, was gut sei für den Planeten.