Günstiger und doch ins Ausland vergeben: Thurgauer Verwaltungsgericht weist Beschwerde der Ernst Fischer AG wegen der Stegerneuerung in Romanshorn ab Die Ernst Fischer AG hat der Stadt ein günstigeres Angebot für den Steg am Hafen gemacht. Allerdings vergab diese den Auftrag an eine ausländische Firma. «So etwas ist unglaublich», finden lokale Politiker. Tanja von Arx 11.11.2020, 17.30 Uhr

Ein Steg am Romanshorner Hafen sorgt für Diskussionen. Reto Martin

Schon seit längerem gibt der Steg in Romanshorn zu reden. Und jetzt noch mehr. Das Thurgauer Verwaltungsgericht hat eine Beschwerde rechtskräftig als unbegründet abgewiesen, in der bemängelt wird, dass der Auftrag für die Erneuerung an die Hydrokarst Swiss SA mit Hauptsitz in Frankreich vergeben wurde. Sie stammte von der ortsansässigen Ernst Fischer AG, die der Stadt ein günstigeres Angebot gemacht hatte (unsere Zeitung berichtete). «Zusammenfassend ergibt sich, dass die Stadt Romanshorn sowohl bei der Auswahl von Eignungs- und Zuschlagskriterien als auch bei der Bewertung von eingereichten Angeboten ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat», so das Gericht. Die Zuschlagserteilung an die Hydrokarst Swiss SA sei «nicht zu beanstanden».

Roland Gutjahr, Inhaber der Ernst Fischer AG. Hanspeter Schiess

Roland Gutjahr, Inhaber der Ernst Fischer AG sowie ehemaliger Präsident der Arbeitgebervereinigung Romanshorn und Umgebung, sagt auf Anfrage: «Ich kann das Gerichtsurteil nachvollziehen.» Man habe sich denn von Beginn weg geringe Chancen ausgerechnet. «Die Kriterien wurden, weshalb auch immer, so ausgelegt, dass keine Schweizer Firma eine Möglichkeit hatte mit anzubieten.» Wäre die Ernst Fischer AG nicht ins Rennen gestiegen, so hätte gar keine Vergleichsofferte vorgelegen.

Gutjahr sagt, es ärgere ihn, wie naiv die städtische Behörde diese Angelegenheit handhabe.

Schlage man nur einmal die heutige Zeitung auf, so sehe man, dass die Schweiz wegen des Coronavirus rund 200’000 Arbeitslose verzeichne. «Wieso sollte eine Schweizer Behörde einen solchen Auftrag an eine französische Firma vergeben?», fragt der Firmeninhaber. So etwas sei für das regionale Gewerbe «höchst bedenklich». Zumal es in der Politik stetig darum gehe, Arbeitsplätze zu sichern und von Bund bis Gewerbeverband Ausbildungsstellen verlangt würden. Gutjahr sagt abschliessend: «Hiesige politische Akteure haben mir via Mail beigepflichtet, so etwas sei unglaublich.»

«Wir müssen uns an das Gesetz halten»

Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn. Donato Caspari

Stadtpräsident Roger Martin sagt indes: «Auch dem Stadtrat ist es ein Anliegen, das lokale Gewerbe zu berücksichtigen.» Allerdings müsse man sich an die Gesetzesgrundlagen halten, konkret an das internationale Submissionsrecht.

Zwar habe die Ernst Fischer AG der Stadt ein günstigeres Angebot gemacht. «Aber der Kostenunterschied betrug nur ein Promille, bei 2'043'894 Franken macht das ein paar Tausend Franken.» Berücksichtigt habe man denn auch weitere Aspekte wie die Unterhaltskosten, das Preis- Leistungs-Verhältnis und den Zeitpunkt der Installation. «Bei einer neutralen Bewertung hat die Hydrokarst Swiss SA besser abgeschnitten.» Alles in allem sagt der Stadtpräsident:

«Die Stadt begrüsst das Gerichtsurteil und nimmt zur Kenntnis, dass ihr Handeln absolut korrekt war.»



Wegen der Beschwerde hat sich der ursprünglich für Oktober diesen Jahres geplante Baustart verzögert. Die Arbeiten werden nun voraussichtlich nach Ende der Wassersportsaison 2021 beginnen.