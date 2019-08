«Das ist etwa das Schlimmste, was passieren konnte»: Der Amriswiler Hannes Bühler fällt vor dem Eidgenössischen aus

Das hat er sich anders vorgestellt: Nur zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug, fällt Hannes Bühler verletzungsbedingt aus. Der 28-jährige Amriswiler hat sich am Schwägalp Schwinget einen Wadenbeinbruch am linken Fuss zugezogen.