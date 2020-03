«Das ist brutal»: Der Coronavirus trifft genau die Hauptsaison der Gartencenter von Egnach und Kesswil Den Verlust könne man auf keinen Fall kompensieren, sagt der Geschäftsführer der Roth Pflanzen AG. Tanja von Arx 19.03.2020, 04.20 Uhr

Urs Rutishauser, Geschäftsführer der Häberli Fruchtpflanzen AG, gibt Bestellungen über eine Absperrung ab. Reto Martin

Dass wegen des Coronavirus Ausnahmezustand herrscht, ist klar. Doch bei den Gartencentern in der Region gestaltet sich die Lage nochmals einen Ticken brisanter. «Das Brutale ist: Es trifft genau unsere Zeit. Mitte März und April ist bei uns Hauptsaison», sagt Urs Rutishauser, Geschäftsführer der Häberli Fruchtpflanzen AG in Neukirch-Egnach. Die Obst- und Beerenpflanzen der Firma sind jetzt aktuell. Besonders beliebt und weitum bekannt sind die Himbeeren und Erdbeeren. Umso mehr trifft das Unternehmen die angeordnete Ladenschliessung durch den Bundesrat. Rutishauser sagt:

«Beeren kann man nicht einfach einen Monat später ausliefern, sie entsprechen dann nicht mehr der gewünschten Qualität unserer Kunden.»

Rutishauser stellt klar: «Der direkte Verkauf hier am Ort ist geschlossen.» Die Häberli Fruchtpflanzen AG beliefert darüber hinaus Gartencenter in der Schweiz und der deutschsprachigen EU. «Das ist jetzt natürlich ebenfalls nicht möglich.»

«Die Online-Nachfrage ist riesig»

Laut Rutishauser können Kunden allerdings Bestellungen abholen, die sie telefonisch aufgeben. «Online haben wir eine riesige Nachfrage.» Man erhalten viele Mails und Telefonate, auf die hin man die gewünschte Ware verpacken und verschicken würde, sagt Rutishauser.

Immerhin: «Die Baumschule läuft weiter», so der Geschäftsführer. Denn die Pflanzen müssten gepflegt werden. Nachdenklich stimmt Rutishauser, dass man nicht wisse, wie lange die Situation denn andauere.

Einbussen machen 70 Prozent des Umsatzes aus

Ähnlich klingt es von Seiten der Roth Pflanzen AG in Kesswil. Geschäftsführer Rolf Schläpfer sagt: «Es trifft voll in die Hauptsaison. Im Gartencenter erwirtschaften wir über den Direktverkauf von März bis Mai rund siebzig Prozent des Jahresumsatzes.» Und das Gartencenter sei auf Anweisung des Bundes geschlossen.

«Den Umsatzverlust können wir dieses Jahr auf keinen Fall kompensieren. Das ist bereits klar.»

Es sei allerdings möglich, einen kleineren Teil des Absatzes über Onlinebestellungen wieder wettzumachen. «Kunden können bei uns per Mail oder Telefon bestellen, wir senden die Ware dann zu.» Dadurch, dass die Leute zu Hause bleiben würden, suchten sie das Schöne in der Nähe respektive möchten die Umgebung schön gestalten. Sie würden sich im Garten beschäftigen, und dazu bräuchten sie Pflanzen. «Wir rechnen daher mit vielen derartigen Lieferanfragen», sagt Schläpfer.

Laut dem Geschäftsführer darf die Baumschule, welche Gartenbauer mit einheimischen Pflanzen beliefert, weiterhin arbeiten. Auch die Produktion, wenngleich reduziert.

«Wir denken schon jetzt an die ‹Nach-Corona-Zeit› und daher gilt: produzieren, produzieren, produzieren!»

, so Schläpfer. Zu den Produkten würde eine grosse Bandbreite an Pflanzen von Rosen über Stauden bis hin zu Alleebäumen zählen, die auf über dreissig Hektaren gepflanzt würden. «Zum Glück sind unsere in der Schweiz produzierten Pflanzen mehrjährig und wir können diese auch noch im Sommer verkaufen.»