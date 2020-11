«Das ist behördliche Willkür»: Die Einbürgerungskommission Romanshorn will Syrer nicht zum Schweizer machen

Dem gebürtigen Syrer Talal Aldroubi wird die Schweizer Staatsbürgerschaft verweigert. Jetzt macht er seine Geschichte öffentlich und übt massive Kritik an der Romanshorner Einbürgerungskommission. Der Kanton gibt ihm teilweise recht. Annina Flaig 03.11.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Talal Aldroubi mit seiner zweijährigen Tochter am Seeufer in Romanshorn. Reto Martin

Talal Aldroubi wurde in Romanshorn die Einbürgerung verweigert. Das will der gebürtige Syrer nicht akzeptieren. Darum geht er mit seiner Geschichte nun an die Öffentlichkeit und sagt:

«Ich wurde nicht korrekt behandelt.»

Der 42-Jährige, der in Damaskus aufgewachsen ist, wohnt seit 2012 in Romanshorn und beschreibt sich als gut integriert. Von den Mitgliedern der 15-köpfigen Einbürgerungskommission (EBK) kenne er mehrere persönlich, unter anderem auch den Präsidenten Felix Meier, der sein Nachbar ist.

Umso mehr habe es ihn enttäuscht, wie die EBK ihn behandelte. Man habe ihn vor allem zur Scheidung Ende 2013 von seiner ersten Frau befragt, die Schweizerin ist. «Das hat die ganzen Verletzungen wieder hervorgeholt.» Dabei hätte den Mitgliedern der EBK durchs Studium seiner Akten oder auch durch persönliche Gespräche wissen müssen, wie stark er unter dieser Scheidung gelitten habe.

Im Gespräch sei er zudem nach seiner Religion gefragt worden. Ihn, der sich in Damaskus freiwillig bei den Franziskanern engagierte, verwundert es, dass in der Schweiz, welche die Menschenrechte, Meinungs- und Religionsfreiheit vertritt, die Frage der Religion überhaupt eine Rolle spielt. Auch habe ein SP-Politiker der Einbürgerungskommission ihn gefragt, was er davon hielte, wenn man eine Delegation der Schweizer Armee in sein Geburtsland schicken würde. «Was hat die Kommission erwartet? Der Krieg ist schrecklich», erzählt er.

Arbeitslosigkeit und Schulden gaben offenbar den Ausschlag

Die EBK verweigerte ihm die Einbürgerung. Im Entscheid vom 21. Februar hält sie fest: «Herr Aldroubi hinterliess einen sehr zwiespältigen Eindruck.» Einiges des Gesagten sei unglaubwürdig. So habe er im Gespräch einen viel höheren Beschäftigungsgrad angegeben, als sein Arbeitgeber auf Nachfrage bestätigen konnte.

Talal Aldroubi am Seeufer in Romanshorn.

Reto Martin

Aldroubis Zukunftspläne bezeichnete die Einbürgerungskommission als «realitätsfremd». Er habe angegeben, dass er einen Kurs an einer Gastroschule in Paris absolvieren möchte, um in Romanshorn ein gutes Restaurant zu eröffnen. Dies, nachdem er bereits 2015 einen Kurs im Bereich Betreuung und 2017 eine Ausbildung zum Fitnessinstruktor gemacht hatte, ohne sich in einem dieser Bereiche beruflich zu betätigen.

«Gleichzeitig hat er offensichtlich nur vage oder keine Vorstellungen, wie er hier und jetzt seine Schulden abzahlen und zu einer Erwerbsarbeit kommen könnte.»

In der Rekursantwort schreibt die EBK: «Die gesetzlichen Vorgaben vor allem im Bereich der finanziellen Existenzgrundlagen wurden vom Bewerber in keiner Weise zufriedenstellend beantwortet.» Weiter wurde notiert, dass er Schulden hat, eine IV-Rente und Ergänzungsleistungen bezieht. Die Krankenkasse werde vom Sozialversicherungszentrum bezahlt. Sein Beschäftigungsgrad sei 2019 unter zehn Prozent gewesen. Er sei faktisch arbeitslos und verfüge über kein steuerbares Einkommen, weshalb er in Romanshorn seit 2016 keine Steuern bezahlt.

Schulden werden abbezahlt

Aldroubi hat einen registrierten Schuldbrief in der Gemeinde Weinfelden, wo er von 2006 bis 2012 gelebt hat, aufgrund einer einjährigen Alimentenbevorschussung 2012/2013 für seine beiden Söhne aus erster Ehe, die damals – laut Aldroubi ohne sein Wissen – seine erste Frau beantragt hatte. Dem Sozialamt Romanshorn schuldet er zum Zeitpunkt des Entscheids noch 5400 Franken an Sozialhilfegeldern, welche er Anfang 2012 bis Mitte 2013 bezogen hatte. Jeden Monat zahlt er eine vereinbarte Summe von diesen Schulden ab.

Die EBK nimmt Stellung (afl) Felix Meier, Präsident der Einbürgerungskommission Romanshorn, lässt die Vorwürfe nicht unkommentiert. Im Rahmen eines Interviews wird er am Mittwoch in dieser Zeitung zur massiven Kritik Stellung nehmen. Darin spricht er über seine Beziehung zu Bewerber Talal Aldroubi und sagt, warum er nicht in den Ausstand getreten ist. Im Weiteren führt er aus, was es mit einzelnen Fragen auf sich hat und wie die EBK im Falle von Talal Aldroubi weiter vorgehen wird. Meier betont, dass die EBK ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen gemäss ihrem Auftrag erfüllt habe.



Privat hat Talal Aldroubi neues Glück gefunden: Zusammen mit seiner zweiten Frau, mit der er seit Februar verheiratet ist, hat er eine zweijährige Tochter. Seine Frau ist Deutsche. Für seine in der Schweiz geborene Tochter hat Aldroubi ebenfalls die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragt. Für ihn sei die Schweiz seit 14 Jahren Heimat.

«Ich möchte dieses Land bei Wahlen und Abstimmungen mitgestalten.»

Er könne sich gut vorstellen, einer Partei beizutreten und politisch aktiv zu sein.

Aldroubis Empörung betrifft die Art und Weise, wie er in Romanshorn abgewiesen wird. Die EBK habe sich gar nicht mit den vom Gesetz vorgegebenen Fragen auseinandergesetzt, sondern nur eine sehr subjektiv gefärbte und mit unhaltbaren Unterstellungen gespickte Würdigung seines Charakters vorgenommen. «Der Fragebogen ist dilettantisch, die Korrekturen sind teilweise falsch.» Auch frage er sich, warum Felix Meier, der ja sein Nachbar ist, nicht in den Ausstand trat. Aldroubi will die Sache nicht auf sich sitzen lassen. Er hat den Entscheid aus Romanshorn – mit Hilfe eines Anwalts – angefochten.

Kanton rügt die EBK und weist auf formelle Mängel hin

Verfahrenstechnisch gibt der Kanton Aldroubi recht. Das Departement für Justiz und Sicherheit heisst seinen Rekurs gut und rügt die Einbürgerungskommission aufgrund formeller Mängel. So stellt es in einem 25-seitigen Entscheid etwa fest, dass das Geschäftsreglement der EBK Romanshorn aus dem Jahr 2005 stammt und nicht an die seit Anfang 2018 geltenden Gesetze angepasst worden sei.

Ebenfalls nicht in Ordnung ist aus Sicht des Kantons, dass der Entscheid der 15-köpfigen Kommission auf dem Zirkularweg erfolgte, ohne dass der Beschluss dazu korrekt festgehalten worden war. Eine Verletzung der Regeln über den Ausstand bestätigt das Departement für Justiz und Sicherheit nicht. Auch eine Verletzung des Grundsatzes der Fairness im Prozess ist aus Sicht des Kantons – entgegen der Auffassung von Aldroubi – nicht ersichtlich.

Talal Aldroubi ist in Damaskus aufgewachsen.

Reto Martin

Allerdings beanstandet der Kanton, dass die EBK zu ihrem negativen Entscheid keine ausreichend auf das Gesetz abgestützte Begründung angegeben hat. Er räumt ein, dass es durchaus Anhaltspunkte dafür gäbe, dass Aldroubi die Kriterien der Teilnahme am Wirtschaftsleben und der geordneten finanziellen Verhältnisse nicht erfülle. So gelte etwa das Nichtbezahlen von Alimenten gar als starker Indikator für ungeregelte finanzielle Verhältnisse.

Letzteres sieht aber offenbar wieder anders aus, wenn die gesundheitliche Situation die Nichtzahlung der Alimente bewirkt, wie weiter ausgeführt wird. Zu seiner gesundheitlichen Verfassung will Aldroubi keine Stellung nehmen. «Das hat nichts mit meinem Einbürgerungsgesuch zu tun», betont er. Die Alimente zahle er seit vielen Jahren wieder pünktlich und vollständig.

Aldroubi betreut die Tochter

Aldroubis Frau arbeitet in einem 80 Prozentpensum, während er die Tochter betreut. «Auch das hat die EBK nicht berücksichtigt», sagt Aldroubi. Seine Frau verdiene nämlich genug, dass es zusammen mit seiner halben IV-Rente und seinen Nebenverdiensten für den laufenden Unterhalt und die regelmässigen Abzahlungen der Schulden ausreiche.

«Ich erfülle alle durch das Gesetz geforderten Kriterien. Was ich in Romanshorn erlebe, ist behördliche Willkür.»

Die Situation scheint verzwickt, die Fronten sind verhärtet. Der Ball liegt seit Mitte Juni wieder bei der Einbürgerungskommission, die in der Sache neu entscheiden muss. Bisher ist dies allerdings nicht geschehen. «Eine weitere Schikane», sagt Aldroubi.

Sein Anwalt, der anonym bleiben möchte, sagt dazu: «Ganz offensichtlich wird mein Mandant dafür bestraft, dass er den skandalösen Negativentscheid mit Rekurs angefochten und dabei erst noch recht erhalten hat. Nach bundesgerichtlicher Praxis hat er bei der gegebenen Situation einen klaren Anspruch auf Einbürgerung.»