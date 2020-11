«Das ist äusserst bedenklich»: Stadt Romanshorn will Deutschkurse einstellen – nun wird Kritik laut Seit rund zwanzig Jahren stossen die Sprachlektionen in der Hafenstadt auf reges Interesse. Wie dem Amtsblatt zu entnehmen ist, soll mit dem Angebot allerdings bald Schluss sein. Leserinnen echauffieren sich über ein deutliches Statement. Tanja von Arx 20.11.2020, 04.50 Uhr

Es sei «ein Armutszeugnis für Stadtrat Dominik Reis, ein Armutszeugnis für den gesamten Stadtrat und einer Stadt wie Romanshorn nicht würdig»: Zwei Leserbriefschreiberinnen finden deutliche Worte, und zwar in Bezug auf die Einstellung der Deutschkurse wie im Amtsblatt angekündigt.

«Für diesen Entscheid haben wir absolut kein Verständnis.»

Schon per Februar 2021 sollen die Kurse «ersatzlos gestrichen» werden, wie sich die Frauen mehrfach echauffieren.

Gerade für fremdsprachige Mütter seien die Kurse wichtig. Ausserdem seien sie über die Gemeindegrenze hinaus bekannt und beliebt geworden, nachdem auch Männer mit aufgenommen worden wären und Firmen die Angebote für ihre Mitarbeiter genutzt hätten. Man spare «ausgerechnet in einer Zeit, in der bei Bund und den Kantonen der Spracherwerb ein erklärter Schwerpunkt bezüglich Integration ist und die nötigen Gelder bereitgestellt werden». Die entsprechende Argumentation sei darüber hinaus «äusserst bedenklich», so die beiden Frauen.

Konkret liest sich im amtlichen Publikationsorgan die Überschrift: «Stadt stellt Deutschkurse ein.» Darunter: Grund dafür seien der administrative Aufwand und die Situation rund um das Coronavirus, welche «die finanziellen Möglichkeiten der Zielgruppen beeinträchtigen könnte».

«Der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen»

Auf Nachfrage sagt Stadtrat Dominik Reis (SVP), Ressort Verkehr und Integration: «Aufgrund der schwierigen Umstände wollen wir lediglich den Lead dem Kanton zurückgeben, denn der Kanton setzt die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Durchführung.» Der Entscheid dazu sei dem Stadtrat nicht leicht gefallen.

«Rund ein Drittel der Bevölkerung ist ausländisch. Die ausländische Bevölkerung liegt mir sehr am Herzen und wir wollen sie nicht im Regen stehen lassen.»

Konkret soll eine Lösung mit dem Kanton gefunden werden. Laut Reis wäre ein kantonaler Lead von Vorteil, da auf diesem Weg alle Gemeinden gleich behandelt werden könnten. «Diese Woche haben Gespräche stattgefunden.» Es sollte jetzt relativ schnell gehen, um auf Ende Januar eine präsentable Lösung zu finden.

Reis sagt, das Problem sei gewesen, dass es heterogene Klassen mit unterschiedlichen Lernniveaus gegeben habe. «Je nachdem, woher die Leute kommen oder welche Vorkenntnisse sie mitbringen.» Ausserdem seien einige Gruppen zu klein gewesen. «Wir haben uns schon länger Gedanken gemacht, und durch das Coronavirus mussten wir dann schneller reagieren.»

«Wir dürfen die Risiken nicht ausser Acht lassen»

Laut Reis sind die finanziellen und organisatorischen Risiken momentan schwer abzuschätzen. Einerseits sei nicht auszuschliessen, dass ganze Kurse oder Kursleiterinnen in Quarantäne müssten, andererseits wisse man aufgrund der aktuellen Coronafallzahlen nicht, wie lange der Unterricht noch physisch durchgeführt werden dürfe.

«Während einige im Homeschooling sehr gut lernen, tun dies andere nicht. Viele haben schlicht nicht die nötige Einrichtung.»

Diese Risiken dürfe man nicht ausser Acht lassen, da Romanshorn finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sei. «Als Stadtrat muss man dann abwägen», so Reis. Professionelle und breit aufgestellte Sprachschulen könnten die Deutschkurse «viel besser anbieten in einer solch schwierigen Zeit».

Die Stadt Romanshorn tue darüber hinaus in dem Bereich was. «Es sind ein paar Sachen am Laufen.» So gebe es ein Spielgruppenprogramm für ausländische Kinder, sagt der zuständige Stadtrat.