«Das Herz pochte bis zum Hals»: Wie meine Oma nach dem Zweiten Weltkrieg unbemerkt Deutschland verliess und illegal nach Amriswil flüchtete Die Amriswilerin Ida Steidle ist gebürtige Deutsche. Nach dem Krieg ging sie illegal über die Grenze – es war eine törichte Flucht. Ihre Enkelin erzählt die Geschichte der 92-Jährigen. Annina Flaig 08.05.2020

Ida Steidle sitzt auf ihrer Couch und blättert in einem Fotoalbum voller Erinnerungen in schwarz-weiss. Bild: Andrea Stalder

Sie streckt die flache Hand auf Augenhöhe und ruft «Heil Hitler». Da sitzt meine 92-jährige Oma* auf ihrer Couch und demonstriert den Hitlergruss. Genauso hat Ida Steidle als siebenjähriges Mädchen ihren Lehrer begrüssen müssen. Und das jeden Morgen. «Meine Güte. Was war das bloss für eine Zeit», sagt sie.

Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht, ist Ida zwölf Jahre alt. Sie besucht die Volksschule in Deggenhausen. Es ist das Nachbardorf von Obersiggingen in Baden-Württemberg, wo sie mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und zwei älteren Schwestern aufwächst. Ihr Stiefvater ist gegen das Naziregime. In der Schule ist sie eine Aussenseiterin, weil ihre Familie Hitlers Reden nicht am Radio verfolgt. Der Stiefvater verflucht den Führer und sein «Hexenzeug». Ida schämt sich.

Ida Steidle als kleines Mädchen (links) zusammen mit ihren älteren Schwestern (ca. 1933). Erinnerungen an die Nachkriegszeit aus dem privaten Fotoalbum von Ida Steidle. Das Elternhaus von Ida Steidle in Obersiggingen (Deutschland). Soldaten im zweiten Weltkrieg posieren mit einem Schneemann. TZ-Redaktorin Annina Flaig stöbert mit ihrer 92-jährigen Oma Ida Steidle durch Fotos aus der Nachkriegszeit. Ida Steidle in ihrer Wohnung in der Alterssiedlung Amriswil.

Wenn die Sirenen des Fliegeralarms heulen, sitzt die Familie um den Stubentisch herum. In der Mitte brennt eine Kerze. Mutter betet. Ida weint.

«Diese Angst. Ich kann nicht beschreiben, wie das ist. Das muss man erlebt haben.»

Während sie erzählt, versinkt sie scheinbar in einer anderen Welt. Dann winkt sie ab: «Ach was, niemand sollte so etwas erleben müssen.» Sie hat es erlebt. Manchmal wird ein Flugzeug angeschossen, und Ida schaut zu, wie es vom Himmel fällt. Die Soldaten versuchen, sich mit Fallschirmen zu retten. Diejenigen, die überleben, werden zu Kriegsgefangenen und müssen auf den Höfen und Feldern helfen. «Wir konnten sie gut gebrauchen. Die jungen Männer aus unserem Dorf waren ja alle im Krieg.»

Oma, die sonst nicht mehr viel erzählt, spricht jetzt zwei Stunden lang. Einmal macht sie Pause, nimmt ihren Rollator und macht sich auf den Weg zum Stubenbuffet. Dort klaubt sie ein Album mit vergilbten Seiten hervor. Darin bewahrt sie ein Bild auf, das sie als junge Frau zeigt. «Ich war hübsch», sagt sie. «Das war problematisch.»

Ida Steidle als 18-Jährige kurz nach ihrer Flucht in die Schweiz. Bild: Andrea Stalder

Viele ihrer Mitschüler sind im Krieg gestorben

Ihr Stiefvater trichtert ihr ein, sich von den Soldaten fernzuhalten. Ida ist brav. Ihre Schwester weniger: Das erste Kind bekommt sie von einem Holländer, das zweite von einem Franzosen. Auch Missbrauch ist weit verbreitet. Viele Frauen werden vergewaltigt. Ida bindet sich als 16-Jährige deshalb jeden Tag einen Stallrock um, wenn sie das Haus verlässt. Die Haare flicht sie zu einem eng anliegenden Zopf. «Ich sah aus wie eine Grossmutter.» Ihr passiert nichts.

Soldaten im zweiten Weltkrieg. Bild: Andrea Stalder

Als der Krieg 1945 zu Ende ist, hört die Todesangst auf. Zurück bleibt die Trauer, überall. Die Gefallenen, aufgelistet auf der Gedenktafel im Dorf, kannte sie alle persönlich. Mit den meisten war sie zur Schule gegangen. Ida ist 18 Jahre alt und hat keine Perspektiven. Es gibt nirgendwo Arbeit. Kindergärtnerin wird sie nicht werden können.

«Um uns herum lag alles in Schutt und Asche.»

Da entdeckt sie in der Zeitung eine Anzeige einer Gastwirtschaft, die eine Serviertochter sucht. Es ist das Friedheim in Amriswil. Ida bekommt die Stelle und eine Einreisebewilligung in die Schweiz. Allerdings verweigern ihr die Franzosen, die nun ihre Heimat besetzen, die Ausreise aus Deutschland. «Ich war naiv und verzweifelt», erinnert sie sich. So beschliesst sie, Kopf und Kragen zu riskieren, und schmiedet einen törichten Plan.

Sie besitzt nichts bis auf die Kleider, die sie trägt

Die 18-Jährige zieht sich zwei Röcke übereinander an, zwei Unterhosen und zwei Blusen. Sie nimmt ein kleines Täschlein und steckt ein paar Reichsmark ein. Eine Bekannte schliesst sich ihr an. Die beiden reisen nach Schienen. Das Dorf liegt auf einem Hügel gleich an der Grenze zur Schweiz. Ida kennt sich hier aus.

Die jungen Frauen halten nach zwei Männern Ausschau, einen für jede. Händchenhaltend gehen sie mit den Fremden am Grenzübergang spazieren. Als kein Zöllner in Sicht ist, schicken sie die Männer zurück und rennen über die Grenze in die Schweiz.

«Das Herz pochte bis zum Hals.»

Sie rennen immer weiter, bis sie von einem Schweizer Grenzwächter angehalten werden. Ida streckt ihm ihre Einreisebewilligung entgegen. «Meine Hand hat gezittert wie verrückt.» Doch der Mann nickt nur und schickt sie nach Schaffhausen. Dort wird entschieden: Ida kann bleiben. Doch einfach wird es nicht. Ein Mann fährt sie von Schaffhausen mit dem Töff nach Amriswil direkt vors Friedheim. Jeder kann sehen, dass sie eine Deutsche ist. «Mein Rock, meine Frisur. Es war offensichtlich.» Sie besitzt nichts bis auf die Kleider, die sie trägt.

Nach der Arbeit geht sie auf ihr Zimmer und weint

In Amriswil spricht sich schnell herum, dass eine hübsche Deutsche im Friedheim serviert. Die Männer kommen scharenweise. Das Wirtshaus läuft wie geschmiert. Ida wird von überall angebaggert und macht so viel Trinkgeld, dass ihr der Chef keinen Lohn mehr bezahlen will. Auch er hat es auf sie abgesehen. Nach der Arbeit geht sie auf ihr Zimmer und weint.

Nach drei Monaten fasst sie sich ein Herz. Sie klagt ihr Leid einem Gemeindeangestellten. Dieser besorgt ihr eine neue Anstellung in einer Gärtnerei. Dort ist man gut zu ihr. Doch Ida hat immer noch Heimweh. Ihre Chefin gibt ihr einen kurzen Rock mit Blumen drauf und schickt sie an die Fasnacht. «Damit du mal ein bisschen lustig bist», sagt sie zu ihr. In Ida drin hallen die Worte bis heute nach. «Ich war gestrandet in diesem Amriswil. Mausbeinallein.»

Ida Steidle (links) im kurzen Rock an der Amriswiler Fasnacht (ca. 1946). Bild: Andrea Stalder

Sie hat viele Verehrer. Doch ihre Traurigkeit und Verzweiflung will keiner sehen. Eine Einladung nimmt sie dennoch an: eine Töfffahrt mit Oskar. Die beiden werden ein Paar. Nach drei Jahren läuft ihre Aufenthaltsbewilligung aus. Ida und Oskar heiraten. Sie wird Schweizerin – zumindest auf dem Papier. Im Herzen ist sie bis heute eine Deutsche geblieben und glaubt: «Jeder Mensch ist lieber in seinem Heimatland.» Sie aber blieb in der Schweiz. «Es ist schon in Ordnung, dass es so gekommen war», sagt sie bloss.

Ida Steidles verstorbener Mann Oskar in jungen Jahren. Bild: Andrea Stalder

Für 9000 Franken kauft sich das Paar ein Einfamilienhaus an der Weinfelderstrasse. Dort wohnen sie gemeinsam bis zu Oskars Tod. Geblieben sind ihr viele schöne Fotos. Sie hängen an der Wand ihrer Wohnung in der Alterssiedlung Amriswil. Auch ein paar Möbel ihrer Aussteuer sind noch da.

Diese Haus in Amriswil hatte das junge Paar in der Nachkriegszeit für 9000 Franken gekauft. Bild: Andrea Stalder

Jetzt lacht sie wieder: Die grosszügige Mitgift beinhaltet damals auch drei Zehn-Liter-Eimer. Einer ist mit Honig gefüllt, einer mit Fett und einer mit in Kalk eingemachten Eiern. «Stell dir das vor.» Meine Oma erinnert sich an viele Details. Doch auf eine Frage hat sie keine Antwort: Wie war das ersehnte Wiedersehen mit ihrer Familie nach drei langen Jahren? Sie zuckt mit den Schultern.

«In der Nachkriegszeit gab es wenig Platz für Gefühle.»

Am Schluss des Gesprächs zupft sie den Kragen ihres roten T-Shirts zurecht. Sie hat viel preisgegeben aus einer Zeit, die erklärt, warum sie so ist, wie sie ist: schlicht, tüchtig, bescheiden und ein wenig reserviert.

Hinweis: * Ida Steidle ist die Grossmutter der Redaktorin und Verfasserin dieses Artikels.