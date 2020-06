«Das geht so nicht»: Was die Besitzer der strittigen Arboner «Wunderbar» zum Debakel sagen Die ZIK Immo AG hat kein Verständnis mehr für das Wirrwarr rund um das Hotel und Restaurant «Wunderbar». Die Bauherrin will das Restaurant abbrechen und nebenan im Saurer Museum eine neue Kultbeiz bauen. Doch die Stadt hat das Abbruchgesuch sistiert. Annina Flaig 23.06.2020, 04.30 Uhr

Die ZIK Immo AG, Besitzerin des Hotels Wunderbar, will das Gebäude möglichst bald abreissen. Reto Martin

Der Zoff um die «Wunderbar» nimmt Dimensionen an, für welche ihre Besitzer kein Verständnis mehr haben. «Die Unterschutzstellungsfrage wurde unter Einbezug der Denkmalpflege sorgfältig beantwortet. Und jetzt, da wir das Gebäude abbrechen wollen, rollen die gleichen Leute die ganze Geschichte nochmals auf, um möglicherweise zu einem gegenteiligen Schluss zu kommen. Das geht so nicht.» Das ist die Meinung von Konradin Fischer, Teilhaber der ZIK Immo AG.

Die Besitzer wollen den 1945 erstellten Systembau übrigens nicht nur unbedingt abbrechen sondern für einen symbolischen Franken weiterverkaufen.

Die ZIK Immo AG will im Saurer Museum (rechts im Bild) ein neues Restaurant bauen. Das Gebäude steht in Arbon unmittelbar neben der heutigen "Wunderbar" direkt am See. Donato Caspari

Es gibt bereits drei Interessenten, die das Streitobjekt gerne haben wollen: einer will es zum Lagerhaus, der andere zum Clubhaus umfunktionieren. Und es hat sich sogar jemand gemeldet, der daraus gerne ein Restaurant machen würde. Doch die Stadt hat das Abbruchgesucht sistiert und prüft derzeit, ob man die gesamte «Wunderbar» verlegen kann.

Saurer Kantine als Realersatz für die «Wunderbar»

Mit dem Abbruchgesuch für die «Wunderbar» hat die ZIK Immo AG auch ein Baugesuch für eine neue Saurer Kantine im Foyer des Saurer Museums unmittelbar neben der heutigen «Wunderbar» am Arboner Seeufer eingereicht. Dieses Gesuch wird offenbar nicht zurückgestellt. «Ich habe jedenfalls von der Stadt keinen Brief erhalten, dass dies der Fall ist», sagt Fischer.

Konradin Fischer, Teilhaber der ZIK Immo AG . Donato Caspari

Die neue Saurer Kantine sollte im Winter 2020 eröffnet werden und ein Realersatz für die «Wunderbar» sein. Geplant ist, dass auf rund 150 Quadratmetern im Foyer des Saurer Museums, zwischen den alten Saurer Lastwagen und Textilmaschinen, auf zwei Etagen ein Gastroerlebnis der besonderen Art entsteht. Fischer sagt:

«Es ist denkbar, dass die Restaurantgäste durch eine riesige Glasscheibe direkt ins Museum blicken können.»

Mindestens von 10 bis 18 Uhr soll das Restaurant geöffnet sein, und zwar an sieben Tagen die Woche. So will man den Ticketverkauf für das Museum sicherstellen. Laut Fischer ist es wünschenswert, dass die neue Beiz auch nach 18 Uhr noch offen ist. «So, dass man hier auch später am Abend noch gemütlich ein Feierabendbier, einen Drink und einfache, kreative Mahlzeiten geniessen kann.»

Neue Variante für ein Gartenrestaurant

Zuerst hat es so ausgesehen, als bliebe die Terrasse auf dem Kiesplatz vor dem Eingang zum Saurer Museum aus zonenplanrechtlichen Gründen Wunschdenken. Doch die Bauherrschaft hat sich in der Zwischenzeit eine Alternative überlegt: Das Gartenrestaurant könnte nach Abbruch der «Wunderbar» auf einen Teil Wunderbar-Areals zu liegen kommen. Dazu würde man seitlich des Saurer Museums einen neuen Eingang erstellen. Die Details seien vom neuen Zonenplan der Stadt abhängig und sollen mit dem zukünftigen Betreiber diskutiert werden, sagt Fischer.