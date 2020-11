Das EZO in Romanshorn rechnet im November mit Umsatzeinbussen von rund 70 Prozent

Romanshorn soll EZO kaufen

ROMANSHORN. Jetzt liegt die Lösung für das Eissportzentrum Oberthurgau in Romanshorn auf dem Tisch: Romanshorn kauft Land, Gebäude und Einrichtungen für 4,2 Millionen und beteiligt sich wie die anderen zwölf Gemeinden in der Region an den Betriebskosten von jährlich 300 000 Franken.