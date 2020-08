Video Das erste im Thurgau: Die Münsterlinger ARA verfügt seit zwei Wochen über ein faltbares Solardach Seit zwei Wochen ist das faltbare Solardach in Betrieb, aktuell noch in einer Testphase. Die Anlage bringt mehrere Vorteile mit sich. So fährt sie etwa bei einem Wetterwechsel selbständig ein. Rahel Haag 20.08.2020, 04.20 Uhr

Erich Brunner, Präsident des Abwasserzweckverbands Münsterlingen, und Hanspeter Holzer, Betriebsleiter der ARA Rietwies, stehen unter dem neuen Solarfaltdach. Bild: Andrea Stalder

Besser hätte das Wetter am Mittwochvormittag gar nicht sein können: Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel. Erich Brunner, Präsident des Abwasserzweckverbands Münsterlingen, freut’s. So kann er an der Medienkonferenz die Neuerung bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Rietwies in ihrer vollen Pracht präsentieren.