«Das Coronavirus ist noch da»: Der Thurgauer Pandemie-Fachstab zeigt sich besorgt über die Entwicklungen und prüft eine Verschärfung der Massnahmen Die Spitzen in den Fallzahlen der vergangenen Tage liessen sich unter anderem auf eine Vereinsreise und ein Chorkonzert zurückführen, bei denen die Abstands- und Hygieneregeln missachtet wurden. Das Contact Tracing werde schwieriger. Besondere Vorsicht gelte nun bei Veranstaltungen. 18.09.2020, 15.12 Uhr

Regierungsrat Urs Martin ruft dazu auf, im Hinblick auf die vielen Veranstaltungen, die im Kanton Thurgau dieses Wochenende stattfinden, besondere Sorgfalt walten zu lassen. (Bild: Donato Caspari)

(red) Aufgrund des Wiederanstiegs der Covid-19-Fallzahlen zieht der Fachstab Pandemie des Kantons Thurgau in Erwägung, dem Regierungsrat die Empfehlung zur Ergreifung weiterer Massnahmen zu unterbreiten. Dies steht in einer am Freitag versandten Medienmitteilung des Fachstabes.