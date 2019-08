Das Bistro im Schädlerturm bietet die schönste Aussicht über Arbon: Jetzt müssen die Besitzer einen neuen Pächter suchen Die kleine Bar ist zur Miete ausgeschrieben, nachdem sie erst vor einem Monat einen grossen Auftritt im Schweizer Fernsehen hatte. Markus Schoch

Vom Bistro im Schädlerturm hat man den See im Blick. (Bild: Max Eichenberger)

Es ist der perfekte Ort, um den Abend ausklingen zu lassen. So warb Mitte Juli das Schweizer Fernsehen bei der Übertragung des Donnschtig-Jasses im Porträt von Arbon für das Bistro auf dem 30 Meter hohen Schädlerturm aus dem Jahr 1927 mit traumhaftem Blick übers Land und auf den See.

Rund eine halbe Million Menschen vor den Bildschirmen im Land hörten die Botschaft und sahen die schönen Bilder dazu. Doch möglicherweise müssen sich all diejenigen beeilen, die nach Arbon kommen wollen, um den Rundblick in der Bar zu geniessen. Denn die Zukunft des 30 Quadratmeter kleinen Lokals ohne Küche mit 20 Sitzplätzen und separater Aussichtsterrasse ist offen: Es ist zur Miete ausgeschrieben für 1100 Franken plus 250 Franken Nebenkosten monatlich.

Treuhandfirma will nichts sagen

Ab wann das Bistro zu haben ist, steht nicht in den Inseraten auf den verschiedenen Online-Plattformen. Und die zuständige Treuhandfirma will auf Anfrage keine Angaben machen. Die Pächter waren in den letzten Tage nicht zu erreichen. Sie hatten den Betrieb im November 2016 übernommen und führen ihn als Raucherlokal. Offen ist es von Donnerstag bis Samstag jeweils am Abend.