Das Arboner Projekt Lebensraum Altstadt lässt auf sich warten Die letzte Vorlage wurde in einer Abstimmung vor zwei Jahren versenkt. Im Mai respektive Juni hat sich die zuständige Abteilung des Projekts wieder angenommen. Bis jetzt gibt es noch nichts konkretes. Tanja von Arx 21.08.2020, 16.20 Uhr

Die Dächer der Altstadt in Arbon. Donato Caspari (5. November 2019)

Es ist ein Thema, das praktisch jeden Arboner beschäftigt. Und zwar die im wahrsten Sinne des Wortes alternde, in die Jahre gekommene Altstadt – wann wird sie aufgewertet?

Bereits im Mai wollte die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission in Zusammenhang mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 wissen, für wie lange denn das Aufwertungs-Projekt sistiert sei. Sie sprach damit die Abstimmung vor zwei Jahren an, in der das Volk eine entsprechende Vorlage klar versenkte. Es ging damals um die Verkehrsführung, Begegnungszonen, ein Beleuchtungskonzept und anderes mehr. Der Stadtrat antwortete der Kommission, das Projekt würde im Frühsommer 2020 wieder in Angriff genommen.

Bis jetzt ist aber noch nichts zu hören aus dem Stadthaus. Auf Nachfrage sagt Stadtpräsident Dominik Diezi: «Dazu können wir noch nichts Konkretes kommunizieren.» Im Mai respektive Juni habe sich die zuständige städtische Abteilung der Sache angenommen. Diezi gibt zu bedenken: «Wir haben seinerzeit die Abstimmung verloren, jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht.» Ihm passe der Zustand auch nicht. «Aber einen Schnellschuss 2.0 zu fabrizieren und dann nochmal anzufangen, geht auch nicht», sagt der Stadtpräsident.

Diezi resümiert: «Wir sind dran, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir etwas kommunizieren könnten.» Das weitere Vorgehen werde zur Zeit besprochen.