Toni Schmidhauser aus Halden will eine Notstrasse errichten

HALDEN «Dann mache ich es eben selber»: Einwohner hat das Warten auf eine Strassensanierung satt – und will Hand anlegen Nach einem dramatischen Zwischenfall will Toni Schmidhauser zur Tat schreiten. Da die Sanierung der ramponierten Haldenstrasse seit Jahren auf sich warten lässt, ist der 73-Jährige entschlossen, selber eine Notstrasse zu erstellen. Georg Stelzner 28.07.2021, 18.30 Uhr

Toni Schmidhauser beim Hangrutsch, der zur Sperrung der Haldenstrasse geführt hat. Andri Vöhringer (Halden, 27. Juli 2021)

Jetzt ist er also gerissen, der ohnehin schon sehr dünne Geduldsfaden. Zumindest auf einen Einwohner des zur Stadt Bischofszell gehörenden Dorfes Halden trifft diese Festellung mit Sicherheit zu: Toni Schmidhauser. Er ist entschlossen, Hand anzulegen und um den Hangrutsch herum eine Art Notstrasse zu erstellen, um die direkte Verbindung zur Stadt Bischofszell wieder herzustellen. Sichtlich erregt, sagt der Einwohner:

«Wenn es nicht endlich vorwärtsgeht, dann mache ich es eben selber.»

Doch was ist es, das Schmidhauser dermassen in Rage bringt? Rückblende. Am Samstag, 17. Juli, geniesst Schmidhauser den schönen Sommerabend in seinem Garten. Nichts Böses ahnend, lehnt er sich in seinem Stuhl zurück. Da spürt er plötzlich einen Stich im Schulterblatt. Das Leben einer Hornisse erlischt in diesem Augenblick.

Dass auch Schmidhausers irdische Existenz auf dem Spiel steht, wird klar, als der Gestochene das Bewusstsein verliert und um Luft ringt. Zum Glück sind Ehefrau Elsbeth und Sohn Roger zugegen. Sie setzen umgehend die Rettungskette in Gang und warten auf den Notarzt.

Notarzt muss auf der Fahrt nach Halden einen Umweg machen

Das Warten auf die medizinische Hilfe dauert jedoch lange. Zu lange, wie Schmidhauser beklagt:

«Nur vier oder fünf Minuten länger und ich wäre nicht mehr am Leben!»

Da die Haldenstrasse wegen des Hangrutsches mit dem Auto seit Mai 2016 von Bischofszell her nicht mehr durchgehend befahrbar ist, muss ein Umweg gemacht werden. Das kostet naturgemäss noch mehr Zeit. Zudem stehe keine Signalisation als Orientierungshilfe zur Verfügung, nennt der Haldener einen weiteren Kritikpunkt.

Für Schmidhauser, der nach einer ärztlichen Versorgung im Kantonsspital St.Gallen wieder zu Hause und wohlauf ist, war der Vorfall am dritten Julisamstag jener Tropfen, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es sei eingetroffen, wovor er immer gewarnt habe. Unter Hinweis auf das seit über 20 Jahren bestehende Problem mit dem rutschenden Hang sagt Schmidhauser:

«Ein weiteres Zuwarten toleriere ich nicht mehr.»

Er könne nicht verstehen, sagt Schmidhauser, weshalb es in der reichen Schweiz nicht möglich sein sollte, den Hang zu sanieren und die ramponierte Strasse instandzustellen. Für vieles andere gebe man auch Geld aus. Die Einwohner Haldens zahlten Steuern und hätten ein Recht auf eine intakte Infrastruktur. Schmidhauser gibt sich kämpferisch: «Ich wehre mich für das ganze Dorf!» Er würde sich aber auch mehr Unterstützung aus der Bevölkerung erwarten, fügt er an.

Thomas Weingart, Stadtpräsident von Bischofszell, zeigt durchaus Verständnis für Schmidhausers vehemente Reaktion. Er könne sie auch nachvollziehen. Weingart gibt aber zu bedenken, dass der Ursprung für die Idee einer Notstrasse einem «äusserst emotionalen Ereignis» geschuldet sei. Das in Aussicht gestellte Vorhaben kommentiert der Stadtpräsident mit folgenden Worten:

«Das Erstellen einer privaten Notstrasse an sich jedoch wäre schlicht absurd. Ich kann diese Idee in keiner Weise unterstützen.»

Ob Toni Schmidhauser seine Ankündigung wahr macht, wird sich zeigen. Das nötige Land für die Notstrasse würde ein Mitstreiter zur Verfügung stellen. «Ich habe lange im Strassenbau gearbeitet und weiss, wie man so etwas anpackt», sagt Schmidhauser. Es klingt wie eine ernstzunehmende Drohung. Oder ist es einfach ein verzweifelter Versuch, Druck auf die Behörden auszuüben?